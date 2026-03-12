어쩐지 안 맞더라…내기골프 상대방 약물 먹인 일당 적발

▲ 사기 일당이 잠시 자리를 비운 피해자의 음료를 향정신성의약품을 탄 음료로 바꾸는 모습

약물을 탄 음료로 내기골프 상대방의 실력을 떨어뜨려 판돈 7천400만 원을 가로챈 일당 9명이 붙잡혔습니다.서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 지난달 25일 사기와 마약류관리법 위반 혐의를 받는 일당 2명을 구속 상태로, 7명은 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.이들은 수도권 일대 스크린 골프장에서 피해자와 내기 게임을 하며 음료에 몰래 향정신성의약품을 타 집중력을 떨어트리거나, 타격 직전 리모컨을 이용해 원격으로 스크린 방향을 바꿔 승부를 조작한 혐의를 받습니다.피해자는 내기골프 중 무기력함 등 신체 이상 반응을 느끼거나, 평소보다 저조한 게임 결과가 반복되자 동영상을 촬영해 경찰에 제보했습니다.경찰 조사 결과 일당은 매번 공범 3∼4명이 같이 게임에 참여해 한 명이 시선을 유인하면 다른 이가 몰래 음료에 약물을 타거나 미리 약물을 탄 컵으로 바꿔치기하는 등 역할을 분담한 것으로 확인됐습니다.이 과정에서 불면증 등을 이유로 처방받은 향정신성의약품을 이용하고, USB 수신기를 미리 컴퓨터에 설치해 피해자가 공을 치기 위해 고개를 뒤로 돌리는 순간 스크린 방향을 바꾼 사실도 확인됐습니다.이들은 골프 동호인 모임 등에서 재력이 있어 보이는 피해자를 물색하고 접근했습니다.경찰은 "명확하게 확인된 피해만 2024년 12월부터 약 3개월간 10회, 7천400만 원에 달한다"며 "내기 도박 특성상 '본전 찾기' 심리를 가지게 되면서 피해가 일회성에 그치지 않고 반복됐다"고 설명했습니다.추가 피해자가 없는지 계속 수사 중인 경찰은 친목 도모를 빙자한 과도한 내기 스포츠가 범죄의 표적이 될 수 있다며 주의를 당부했습니다.(사진=서울경찰청 광역수사단 형사기동대 제공, 연합뉴스)