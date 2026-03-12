뉴스
[날씨] 수도권 등 초미세먼지 '나쁨'…내일 대기 질 '회복'

SBS 뉴스
작성 2026.03.12 13:03
현재 서쪽 지역의 하늘은 먼지로 인해 뿌옇습니다.

서울을 포함한 수도권과 충청, 전북과 경북 지역에서 초미세먼지 농도 '나쁨' 수준 나타나고 있습니다.

오늘(12일) 서쪽 지역을 중심으로는 일평균 먼지 농도 '나쁨' 수준 예상되고요.

내일부터는 청정한 북동기류가 유입되면서 대기 질 보통 수준을 회복하겠습니다.

현재 동해안을 따라서는 비가 내리고 있습니다.

기온이 낮은 강원 산지에는 비가 눈으로 바뀌어 내리고 있고요.

강원 산지에는 대설주의보가 내려졌습니다.

비와 눈은 내일까지 이어질 텐데요.

특히 이미 많은 눈이 내린 강원 산지에 20cm가 넘는 폭설이 더 쏟아지겠습니다.

눈으로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠고요.

충청 이남 내륙 지역을 중심으로는 적게는 1mm에서 많게는 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.

날은 포근합니다.

서울의 낮 최고 기온 14도로 평년 수준을 3도가량 웃돌겠고요, 대전의 낮 최고 기온 13도, 광주 14도까지 오르겠습니다.

당분간 별다른 비나 눈 예보 없이 하늘 대체로 맑게 드러나겠고요, 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지