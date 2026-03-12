뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이태원참사 이틀간 청문회…"밝혀야 할 문제 많아"

유수환 기자
작성 2026.03.12 12:38 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이태원참사 진상 규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 오늘(12일)부터 이틀에 걸쳐 청문회를 진행합니다. 이상민 전 행안부 장관과 윤희근 전 경찰청장 등이 증인으로 출석할 것으로 보입니다.

유수환 기자입니다.

<기자>

오늘 오전 서울 중구 은행회관에서 이태원 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회의 청문회가 열렸습니다.

[송기춘/이태원참사 특별조사위원회 위원장 : 왜 참사 이후에도 책임 회피와 사실 축소가 이어졌는지, 아직도 밝혀야 할 문제는 많이 남아 있습니다.]

이틀간 진행되는 이번 청문회에서는 참사 전 경찰과 소방당국의 예방책과 대비 태세가 적절했는지, 참사 발생 이후 대응하고 수습하는 과정에서 발견된 문제점의 원인이 무엇인지 등을 중점적으로 다룰 예정입니다.

이상민 전 행정안전부 장관과 윤희근 전 경찰청장, 김광호 전 서울경찰청장을 비롯해 54명의 증인과 23명의 참고인이 채택됐습니다.

윤석열 전 대통령에 대해서도 특조위가 증인 출석을 요구했지만, 윤 전 대통령 측이 재판 대응을 이유로 불참을 통보했습니다.

오늘 청문회에는 이태원 참사 유가족 50여 명도 참석했습니다.

[송해진/이태원참사 유가족협의회 운영위원장 : 단 한 분이라도 그날의 진실을 말씀해 주신다면, 유가족들의 긴 기다림에 비로소 응답하는 말이 될 것입니다.]

유가족들은 증인들에게 알고 있었던 것, 내린 판단, 한 것과 하지 않은 조치 등을 있는 그대로 말해달라고 당부했습니다.

특조위는 이번 청문회를 통해 관계 기관들의 대응 방식에 체계적 문제가 있었는지 철저히 따져, 비슷한 사고의 재발을 막는데 집중하겠다는 입장입니다.

(영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지