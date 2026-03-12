"장관 사진 못 나왔다고"…펜타곤, 브리핑에 사진기자들 '차단'

▲ 지난 2일 이란 전쟁 관련 언론 브리핑하는 피트 헤그세스 미 국방장관

미국 국방부(전쟁부)가 언론사 카메라에 찍힌 피트 헤그세스 장관의 사진이 마음에 안 든다는 이유로 모든 사진기자의 브리핑 참석을 막아 구설에 올랐습니다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 현지시간 11일 국방부가 언론사들의 헤그세스 장관 브리핑 사진이 "실물보다 덜 매력적으로 나왔다"고 판단해 사진기자들의 이후 브리핑 참석을 금지했다고 두 명의 소식통을 인용해 보도했습니다.보복을 우려해 익명으로 취재에 응한 소식통들에 따르면 국방부 참모진은 지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 개시 후 처음 열렸던 3월 2일 헤그세스 장관과 댄 케인 합참의장의 브리핑 사진을 문제 삼은 것으로 전해졌습니다.AP와 로이터 통신, 게티이미지 등 다수 매체가 당시 브리핑에 사진기자들을 보냈는데, 이후 발행된 헤그세스 장관의 사진에 대해 장관 참모들이 '마음에 들지 않는다'는 의견을 공유했다는 것입니다.이에 따라 국방부 참모진은 이달 4일과 10일, 두 차례 후속 브리핑에서 언론사 사진기자들의 출입을 전면 불허했다고 이들 소식통이 전했습니다.킹슬리 윌슨 국방부 대변인은 "펜타곤 브리핑룸 공간을 효율적으로 이용하기 위해 비인가 언론사들은 풀기자를 제외하면 매체당 한 명씩만 참석을 허용하기로 했다"고 말했습니다.폭스뉴스 진행자 출신인 헤그세스 장관은 '트럼프 2기' 첫 국방장관 인준 직후부터 언론과 충돌해오다 지난해 10월 국방부가 승인하지 않은 정보의 보도를 제한하는 내용의 서약을 기자단에 요구해 갈등의 정점을 찍었습니다.그러자 대다수 국방부 출입기자들이 미승인 정보 취재 금지 서약에 서명을 거부하고 출입증을 반납하는 초유의 사태가 벌어졌습니다.뉴욕타임스(NYT)는 이러한 국방부 지침이 언론의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 위배된다며 국방부를 상대로 소송을 제기하기도 했습니다.이후 국방부 출입기자단은 우파 성향 매체와 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영 인플루언서들로 채워졌지만, 전 세계의 시선이 쏠린 이란 전쟁이 벌어지자 상황이 달라졌습니다.국방부는 메이저 방송사들에 장관 브리핑 취재를 요청했고, 협상 끝에 출입증을 반납한 기성 매체 기자들도 일부 브리핑에 참석하기로 합의한 것입니다.하지만 헤그세스 장관의 첫날 브리핑 사진에 불만을 품은 국방부의 변심으로 이후 두 차례 브리핑에서는 국방부 소속 사진사만 참석해 장관 사진을 배포했습니다.다만 국방부가 특정 매체의 사진 한 장을 문제 삼은 것인지, 아니면 당일 모든 언론사 사진을 포괄적으로 문제 삼은 것인지는 확실하지 않다고 WP는 전했습니다.이런 조치에 대해 미 전국사진기자협회(NPPA) 알렉스 가르시아 회장은 "정부 관리들에 대해 오직 우호적인 사진만 찍어서 배포해야 한다면 자유로운 언론이 제 기능을 할 수 없다"고 비판했습니다.이런 가운데 헤그세스 장관이 미군의 이란 여자 초등학교 오폭 사건 조사를 담당해야 할 내부 감찰 기구를 이미 사실상 무력화한 사실도 드러났다고 미 정치 전문매체 폴리티코가 보도했습니다.2명의 전·현직 관리들에 따르면 헤그세스 장관은 지난해 '살상력' 강화라는 자신의 목표에 기여하지 않는 조직을 대폭 축소하면서 민간인 피해를 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 '민간인 보호센터' 등의 인력을 200여 명에서 40명 미만으로 거의 90% 줄였습니다.특히 이란 작전을 담당하는 중부사령부에서 민간인 사상자 문제를 다루는 팀은 기존 10명에서 1명으로 축소해 사실상 운영을 불가능하게 만들었다는 전언입니다.(사진=AP, 연합뉴스)