이탈리아, 멕시코 잡고 조 1위 확정…미국도 8강 진출

2026 월드베이스볼클래식 돌풍의 팀 이탈리아가 멕시코마저 완파하고 조별리그 전승을 거뒀습니다.이탈리아는 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 2026 WBC B조 멕시코와 최종전에서 9대 1로 대승했습니다.종주국 미국과 강국 멕시코, 여기에 영국과 브라질을 잠재운 이탈리아는 4전 전승으로 B조 1위를 확정했습니다.이탈리아는 A조 2위를 차지한 푸에르토리코와 15일 8강전에서 맞붙습니다.전날 미국을 8대 6으로 꺾었던 이탈리아의 기세는 멕시코전에서도 이어졌습니다.2회 비니 파스콴티노의 솔로포로 기선을 제압했고, 4회에는 존 베르티의 1점 홈런이 이어졌습니다.5회에는 원아웃 1, 3루에서 단테 노리의 스퀴즈 번트로 1점을 보태고 계속된 투아웃 만루에서는 제이컵 마시가 2타점 적시타를 터트렸습니다.불붙은 이탈리아 방망이는 여기에서 멈추지 않았습니다.6회 파스콴티노는 이날 경기 두 번째 솔로포를 때렸고, 7회에는 베르티의 1타점 적시타가 나왔습니다.멕시코가 7회 1점을 따라갔지만, 이탈리아는 8회 주장 파스콴티노가 이날 경기 3번째 솔로포를 쏘아 올린 뒤 앤드루 피셔의 1타점 2루타까지 이어져 점수는 9대 1이 됐습니다.파스콴티노의 한 경기 3홈런은 WBC 사상 최초입니다.이탈리아 선발 에런 놀라는 5이닝 4피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 멕시코 타선을 잠재웠습니다.이탈리아는 다수의 선수가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 소속인 '이탈리아계 미국인'으로 이뤄진 팀입니다.한편 미국은 이탈리아가 멕시코를 잡아준 덕분에 B조 2위로 8강행 막차를 탔습니다.만약 이날 멕시코가 4점 이하로 득점하면서 이탈리아를 꺾으면 미국은 실점률 때문에 조 3위로 밀려 탈락할 수도 있었습니다.3승 1패로 B조 2위를 차지한 미국은 A조 1위 캐나다와 14일 대결합니다.무역 관세 문제를 놓고 최근 마찰음을 빚는 두 국가는 올해에만 세 번째로 대형 스포츠 이벤트 토너먼트에서 맞대결합니다.지난달 막을 내린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남녀 아이스하키 결승에서는 모두 미국이 캐나다를 제압한 바 있습니다.캐나다는 앞서 푸에르토리코 산후안 이람 비토른 스타디움에서 열린 쿠바와 A조 조별리그 최종전에서 7대 2로 승리했습니다.캐나다와 푸에르토리코는 A조에서 나란히 3승 1패를 거뒀고, 승자 승 원칙에 따라 캐나다가 1위, 푸에르토리코가 2위로 8강에 올라갔습니다.캐나다의 WBC 8강 진출은 이번이 처음입니다.(사진=AP, 연합뉴스)