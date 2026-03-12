뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

부산구치소 상습 폭행 수감자, 반성 없이 "살인 혐의 부인"

유영규 기자
작성 2026.03.12 11:13 조회수
부산구치소 상습 폭행 수감자, 반성 없이 "살인 혐의 부인"
▲ 부산구치소

부산구치소에서 동료 수감자를 상습적으로 폭행해 숨지게 한 혐의로 기소된 수감자 3명이 첫 재판에서 살인의 고의성이 없었다고 혐의를 부인했습니다.

오늘(12일) 부산지법 서부지원 형사1부는 살인 등 혐의로 기소된 부산구치소 수감자 A(22) 씨, B(21) 씨, C(28) 씨의 첫 재판을 열었습니다.

이들은 "살인 고의가 없었고 일부 폭행과 범행 가담 정도도 사실과 다른 부분이 있다"며 혐의를 부인했습니다.

재판부는 살인의 고의성 여부와 범행 가담 정도를 향후 재판의 쟁점이라고 설명했습니다.

이들은 지난해 8월부터 동료 수감자 D 씨를 상습적으로 폭행했고 9월 7일에는 바지와 수건 등으로 눈을 가리고 복부 등을 가격해 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

이들은 D 씨가 폭행으로 쓰러져 의식이 없는데도 즉각적으로 이 사실을 교도관에게 알리지 않았고 뒤늦게 D 씨가 화장실에서 갑자기 쓰러졌다고 알렸습니다.

검찰은 이들이 D 씨가 숨지기 3~4일 전부터 식사도 제대로 하지 못하며 극도로 쇠약해진 상태에서도 계속 폭행했고 이를 숨기기 위해 의무실도 가지 못하게 한 점 등을 비추어 살인의 고의가 충분히 있다고 판단했습니다.

재판부는 다음 공판 기일부터 증거 조사에 들어갈 예정입니다.

(사진=법무부 교정본 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지