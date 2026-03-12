부산구치소 상습 폭행 수감자, 반성 없이 "살인 혐의 부인"

▲ 부산구치소

부산구치소에서 동료 수감자를 상습적으로 폭행해 숨지게 한 혐의로 기소된 수감자 3명이 첫 재판에서 살인의 고의성이 없었다고 혐의를 부인했습니다.오늘(12일) 부산지법 서부지원 형사1부는 살인 등 혐의로 기소된 부산구치소 수감자 A(22) 씨, B(21) 씨, C(28) 씨의 첫 재판을 열었습니다.이들은 "살인 고의가 없었고 일부 폭행과 범행 가담 정도도 사실과 다른 부분이 있다"며 혐의를 부인했습니다.재판부는 살인의 고의성 여부와 범행 가담 정도를 향후 재판의 쟁점이라고 설명했습니다.이들은 지난해 8월부터 동료 수감자 D 씨를 상습적으로 폭행했고 9월 7일에는 바지와 수건 등으로 눈을 가리고 복부 등을 가격해 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이들은 D 씨가 폭행으로 쓰러져 의식이 없는데도 즉각적으로 이 사실을 교도관에게 알리지 않았고 뒤늦게 D 씨가 화장실에서 갑자기 쓰러졌다고 알렸습니다.검찰은 이들이 D 씨가 숨지기 3~4일 전부터 식사도 제대로 하지 못하며 극도로 쇠약해진 상태에서도 계속 폭행했고 이를 숨기기 위해 의무실도 가지 못하게 한 점 등을 비추어 살인의 고의가 충분히 있다고 판단했습니다.재판부는 다음 공판 기일부터 증거 조사에 들어갈 예정입니다.(사진=법무부 교정본 제공, 연합뉴스)