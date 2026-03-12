"소집해제 후인데 전과 똑같아"…황민현, 스태프도 놀란 황금 비주얼

이미지 확대하기

배우 겸 가수 황민현이 소집해제 후 처음으로 매거진 커버를 장식했다.황민현은 매거진 '싱글즈' 4월호와 '싱글즈 재팬' 커버를 장식했다. 이번 화보는 봄을 상징하는 꽃과 함께한 화보로, 데뷔 15년차를 기념한다.청량한 비주얼을 선보인 황민현은 복귀 후 달라진 근황을 솔직하게 털어놨다. 함께 공개될 단독 인터뷰에서 황민현은 4월 공개 예정인 워너원 리얼리티 '워너원고'에 대한 솔직한 소감을 전했다. "멤버들과 만나면 다시 옛날처럼 돌아간다. 놀랍게도 우리는 변하지 않았다"며 7년 만의 재결합에 대한 감회를 밝혔다.드라마 '스터디그룹' 시즌2 촬영 근황도 공개했다. 테스트 촬영장에서 감독진이 탄성을 지르며 "소집해제 후 복귀했는데도 어떻게 시즌1이랑 똑같냐"는 칭찬 일색이었다고 한다. 황민현은 "관리해두길 잘했다 싶었다"며 웃었다. 소집해제 후 웨이트와 러닝으로 6kg을 감량했고, 연기와 노래 레슨을 멈추지 않은 그다운 결과였다.향후 도전하고 싶은 역할로 황민현은 "넷플릭스 오리지널 사이코패스 살인자"를 언급하며 "항상 바른 이미지가 있는데 다양한 연기 변신에도 도전해보고 싶다"고 포부를 드러냈다.지난달 발표한 디지털 싱글 'Truth'에는 팬들을 향한 애틋한 마음이 담겨있다. 제작 비하인드에 대한 물음에 황민현은 "어쩌면 긴 시간이었지만 함께하지 못했을 뿐, 언제나 함께였다"고 고백했다.데뷔 15년 차, 30대를 맞이한 소감도 인터뷰에 담겼다. 첫 무대에 섰던 자신에게 해주고 싶은 말을 묻자 "즐겨, 언젠간 잘될 거야!"라고 진솔한 마음을 답했다.황민현의 화보와 단독 인터뷰 전문 및 디지털 콘텐츠는 '싱글즈' 4월호와 공식 홈페이지에서 순차 공개된다.[사진제공=싱글즈]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)