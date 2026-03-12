뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스트레이 키즈, 일본 골드 디스크 올해의 앨범 등 4관왕

김경희 기자
작성 2026.03.12 11:07 조회수
스트레이 키즈, 일본 골드 디스크 올해의 앨범 등 4관왕
▲ 그룹 스트레이 키즈

그룹 스트레이 키즈가 일본 음악 시상식인 제40회 '일본 골드 디스크 대상'에서 아시아 부문 올해의 앨범 등 4관왕에 올랐습니다.

주최 측에 따르면 스트레이 키즈는 아시아 부문의 올해의 앨범, 올해의 아티스트, 올해의 뮤직비디오, '베스트 3앨범' 상을 휩쓸었습니다.

이번 시상식에서 해외 가수 최다 수상입니다.

골드 디스크 대상은 부문별로 일본 현지 음악과 아시아, 서양 음악으로 나눠 시상합니다.

올해는 스트레이 키즈 외에도 케이팝 가수들이 대거 수상자 명단에 올랐습니다.

블랙핑크의 제니는 솔로 앨범 타이틀곡 '라이크 제니'(like JENNIE)로 서양음악 부문 '송 오브 더 이어(올해의 노래) 바이 다운로드'를 수상했습니다.

또, 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)은 아시아 부문 '송 오브 더 이어 바이 다운로드'와 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍'으로 2관왕을 차지했습니다.

하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 서양음악 부문 신인상과 '베스트 2 뉴 아티스트'를 받았습니다.

투어스(TWS)는 아시아 부문 신인상에 이어 아일릿·플레이브와 함께 아시아 부문 '베스트 3 뉴 아티스트'에도 올랐습니다.

하이브의 일본 현지 그룹 앤팀은 일본 현지 음악 부문 '베스트 5 앨범'과 '베스트 5 싱글'을 받았습니다.

세븐틴의 '해피 버스트데이'(HAPPY BURSTDAY)와 투모로우바이투게더(TXT)의 '스타키스드'(Starkissed)는 스트레이 키즈의 '할로우'와 더불어 아시아 부문 '베스트 3 앨범'에 선정됐습니다.

(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지