스트레이 키즈, 일본 골드 디스크 올해의 앨범 등 4관왕

▲ 그룹 스트레이 키즈

그룹 스트레이 키즈가 일본 음악 시상식인 제40회 '일본 골드 디스크 대상'에서 아시아 부문 올해의 앨범 등 4관왕에 올랐습니다.주최 측에 따르면 스트레이 키즈는 아시아 부문의 올해의 앨범, 올해의 아티스트, 올해의 뮤직비디오, '베스트 3앨범' 상을 휩쓸었습니다.이번 시상식에서 해외 가수 최다 수상입니다.골드 디스크 대상은 부문별로 일본 현지 음악과 아시아, 서양 음악으로 나눠 시상합니다.올해는 스트레이 키즈 외에도 케이팝 가수들이 대거 수상자 명단에 올랐습니다.블랙핑크의 제니는 솔로 앨범 타이틀곡 '라이크 제니'(like JENNIE)로 서양음악 부문 '송 오브 더 이어(올해의 노래) 바이 다운로드'를 수상했습니다.또, 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)은 아시아 부문 '송 오브 더 이어 바이 다운로드'와 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍'으로 2관왕을 차지했습니다.하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 서양음악 부문 신인상과 '베스트 2 뉴 아티스트'를 받았습니다.투어스(TWS)는 아시아 부문 신인상에 이어 아일릿·플레이브와 함께 아시아 부문 '베스트 3 뉴 아티스트'에도 올랐습니다.하이브의 일본 현지 그룹 앤팀은 일본 현지 음악 부문 '베스트 5 앨범'과 '베스트 5 싱글'을 받았습니다.세븐틴의 '해피 버스트데이'(HAPPY BURSTDAY)와 투모로우바이투게더(TXT)의 '스타키스드'(Starkissed)는 스트레이 키즈의 '할로우'와 더불어 아시아 부문 '베스트 3 앨범'에 선정됐습니다.(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)