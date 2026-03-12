[정치쇼] 임이자 "공천 미신청 오세훈, 농부는 연장 탓 하지 않아…경북도지사 출마? 당 요구에 부응하기 위해"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 국민의힘 장동혁 대표가 이른바 절윤 결의문을 존중한다는 입장을 내놨습니다. 관련한 후속조치는 어떻게 이루어질지, 그리고 지방선거에는 어떤 영향을 미치게 될지 이 부분과 짚어보지요. 국민의힘의 임이자 의원입니다. 안녕하세요.▶임이자 : 안녕하십니까. 오래간만입니다.▷김태현 : 의원님, 롱 타임 노 씨.▶임이자 : 저도 보고 싶었습니다.▷김태현 : 자주 모시겠습니다.▶임이자 : 감사합니다.▷김태현 : 의원님, 어제 면접 잘 보셨어요?▶임이자 : 떨리더라고요.▷김태현 : 그래요?▶임이자 : 네.▷김태현 : 왜요? 선거를 한두 번 치러보신 분이 아닌데 뭘 그걸 떨리세요?▶임이자 : 그래도 면접시험은 떨리는 겁니다.▷김태현 : 뭐 물어보던가요?▶임이자 : 왜 출마했는지부터 물어보는 거지요. 그다음에 취임 100일 이내에 뭘 할 것인가 이런 부분들을 물어보더라고요.▷김태현 : 그래서 뭐 한다고 답변하셨어요?▶임이자 : 저는 제일 먼저 할 것은 취임과 동시에 바로 대형산불이 나서 이재민들이 많은 고통을 겪고 있는 농민, 소상공인 거기 가서 제일 먼저 보듬겠습니다. 그리고 두 번째로는 AI 대전환을 일으켜서 지금 국가첨단산업 전략의 한 방편으로 공모사업이 지금 되고 있거든요. 한 1조 4,000억 규모가 되는데요. 이게 올 7월에 확정이 돼요. 이미 저는 시작했고, 그걸 반드시 쟁취해서 도민 여러분께 보여드리겠다.▷김태현 : 원래 면접에서 앞서 첫 질문 왜 출마했느냐 이건 사실은 뻔한 질문이기는 한데요. 의원님한테는 약간 뻔한 질문이 아닐 수도 있다고 생각되는 게 원래 지난번에 안 하신다고, 이철우 지사가 스승님이시니까. 병을 극복하고 다시 출마한다고 했는데 내가 어떻게 사제대결하냐 그래서 출마 안 하시겠다고 그러셨거든요.▶임이자 : 고민을 많이 했습니다. 실질적으로 고민을 많이 했는데요. 제가 고등학교 1학년 때 우리 아버지가 돌아가셨어요. 그래서 고등학교 1학년 때 아버지가 돌아가시고 사실 화전민의 딸로 태어났잖아요. 아버지가 돌아가시고 동네 어르신들이 상의해서 동네 뒷산에다 묻어주셔서 10살짜리 남동생의 손을 잡고 터벅터벅 내려오는데 동네사람들이 다 우셨어요. 앞으로 쟤들 어떻게 사냐. 그러나 또 동네사람들이 도와주셔서 제가 잘 살 수 있었고, 동생들하고 제대로 일어설 수 있었고요. 노동운동을 거쳐서 3선 국회의원 재경위원장을 해서 오늘에 이르기까지 많은 분들의 응원과 지지가 있었고, 그 속에서 담대한 정치력도 키웠고, 섬세한 행정력도 키우는 과정 속에서 지금 도정에는 새로운 리더십을 요구하고 있다는 걸 제가 몸으로 많이 느꼈습니다.▷김태현 : 그래요?▶임이자 : 경상북도가 지금 재정자립도가 상당히 낮아요. 복지 지출은 상당히 높고, 인구유출도 심각하고 이런 상황 속에서 많은 분들이 요구를 해오신 분들도 계셨고요. 또 무엇보다도 3선 여성 중진의원 정도 됐으면 또 그런 역할도 해야 되는 거 아니냐, 이 여성 지도자로서의 어떤 면모를 보여줘야 되는 거 아니냐 이런 또 요청도 있으셔서요. 많은 고민 끝에 등록 전전날 결심을 하게 됐습니다.▷김태현 : 가장 강력한 라이벌은 역시 사제대결인 이철우 현 지사인데 그렇습니다. 선생님을 꺾을 자신 있으세요?▶임이자 : 그렇게 말씀드리면 불충이고요. 최선을 다하겠습니다.▷김태현 : 그래도 선거인데 이기셔야 되는 거잖아요.▶임이자 : 최선을 다해서 하겠습니다.▷김태현 : 이철우 지사가 어제 뭐라 하세요?▶임이자 : 그동안 재선하셨잖아요, 8년 하셨으니까요. 아무래도 도정에 여러 가지로 잘 알고 계시기 때문에 여러 말씀들을 주시면서 앞으로 비전제시도 하시고 그러시더라고요.▷김태현 : 그런데 제가 갑자기 궁금한 게 원래 대구·경북 통합한다 그랬는데 이렇게 따로 면접하면 그러면 대구시장도 따로 할 거 아니에요. 그러면 국민의힘에서도 이거 대구·경북 통합 물 건너갔어 이렇게 보고 있는 거예요? 따로따로 지금 선출하는 거 같아서요.▶임이자 : 사실 오늘 본회의가 다들 디데이로 봤거든요. 다들 디데이로 봤는데요. 저희도 마지막까지 기다렸는데 뭐 또 내일이라도, 아니면 민주당이 마음만 먹으면 되는 거 아니겠어요? 해 준다라고 하면 또 대구·경북 다시 또 된 주자들끼리 뭐 해도 되는 거 아니겠습니까.▷김태현 : 마음 아직은 안 먹는 것 같아서요.▶임이자 : 그것은 중요치가 않고, 해 주느냐 안 해 주냐. 민주당이 사실상 정치셈법 때문에 안 해 주고 있잖아요.▷김태현 : 어떤 셈법이요?▶임이자 : 한번 보십시오. 충청도하고 대전 갖고 오라 그러지 않습니까. 충청도 대전 민심을 경상도, 그 TK 민심은 이미 정리가 됐는데 충청도 안 하겠다 하잖아요. 그걸 어떻게 우리가 당론으로 채택을 합니까? 이 자체가 몽니이지요. 그게 정치셈법 아니고 뭐라고 말씀드릴 수 있겠습니까.▷김태현 : 그러면 일단 국민의힘에서는 안 되는 걸로 지금 가정하고 각자 후보 선출하는 과정에 들어간 걸로 보면 되는 거예요?▶임이자 : 마지막까지 희망의 끈을 놓지 않고 있습니다. 통합이 된다라고 한다면 그때 가서 대구·경북, 지금 아마 오늘 어저께까지 심사 면접봤고요. 거기에 대한 결과를 가지고 다시 TK 또 붙이면 되는 거지요.▷김태현 : 예를 들면 대구시장 후보, 경북지사 후보가 선출된 다음에 통합되면 두 사람 이렇게.▶임이자 : 그런데 방법은 제가 공관위원이 아니니까 제가 여기서 예단해서 말씀드리는 것도 문제는 있고요. 공관위에서 잘 판단해서 하시리라고 믿습니다.▷김태현 : 일단은 각자 가는 걸로 한다, 현재까지는요.▶임이자 : 지금 현 상황이 그러니까요.▷김태현 : 현 상황이. 그러면 대구·경북 통합이 안 될 수도 있다고 보시는 거네요?▶임이자 : 저는 됐으면 좋겠다라고 생각합니다.▷김태현 : 됐으면 좋겠다. 알겠습니다. 이거 보지요, 골치 아픈 당내 문제요. 월요일 의총에서 이른바 절윤 내용이 담긴 결의문 이거를 채택됐거든요. 물론 경북은 사실 조금 예외일 것 같기는 한데 수도권의 시각에서 바라본다면 본다면요. 이거 지방선거 준비하는 입장에서 수도권 후보들이 도움이 굉장히 될 거다 이렇게 보세요?▶임이자 : 그날 의총이 의원들께서 요청하셔서 송언석 대표가 의총을 열었고, 여기에 대해서 의총이 상당히 차분하게 진행이 됐었어요. 또 의원님들께서 요청하셨어요. 결의문이라도 채택하자, 우리의 어떤 그런 의지를 보여주기 위해서. 그래서 의원님들이 반대가 없으셨고, 그래서 결의문을 그 과정에서 하나하나 수정하면서 만들어진 게 그 결의문이거든요.▷김태현 : 네.▶임이자 : 그렇기 때문에 수도권에 계시는 의원님들이 그런 요청을 또 많이 하셨고, 그래서 그 부분이 당에는 도움도 되고 정치에도 도움이 되지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 세 가지잖아요. 의원님은 여기 이 내용에 다 동의하세요? 개인적으로 만족하세요, 아니면 이건 좀 뺐으면 좋겠는데, 또는 이런 거 더 들어가야 되겠는데 싶은 그런 거 있으십니까?▶임이자 : 이미 의원님들이 106명이 모이셔서 결의문을 채택했는데 그 결의문 내용을 가지고 제가 이제 와서 또 왈가왈부한다는 것은 또 다른 분란을 일으키는 거 아니겠습니까. 그런 질문은 하지 말아주세요, 제발.▷김태현 : 뭔가 가슴에 담고 있는 게 있으신 것 같은데요.▶임이자 : 그런 거 없습니다.▷김태현 : 그래요?▶임이자 : 네. 저는 우리 의원님들의 의견을 존중합니다.▷김태현 : 그래요? 알겠습니다. 그런데 유권자들이 궁금해하는 건 결국 당대표가 당의 얼굴이니까요. 107명 의원이 연서하고 이걸 떠나서 장 대표가 어떤 생각을 가지고 있냐 이걸 궁금해하는데요. 한 이틀 얘기 안 하다가 어제 입을 열었어요. ▶임이자 : 그 부분에 대해서도 그날 얘기들 하신 분들이 계셨는데 지금 우리에게 가장 놓여 있는 현실이 지방선거다. 이런 문제로 자꾸 우리가 분열되는 모습을 보이면 안 되니까 이런 문제는 여기에서 얘기하지 않는 게 좋겠다라고 어느 분이 또 정리를 하셨어요.▷김태현 : 뭐 그렇게 결론은 났다고 하더라고요, 그날.▶임이자 : 어느 분이 정리하셨는데요. 그분이 요새 좀 많이 힘들다 하더라고요.▷김태현 : 문자를 많이 받으셔서. 의원님은 그러면 어떻게 하는 게 맞다고 보세요? 왜냐하면 결국에는 언론이 이거 물을 거거든요. 한 전 대표는 어떻게 할 거야? 막 이러고요.▶임이자 : 정치는 생물입니다. 그리고 종합예술이라고 늘 얘기하지 않습니까. 그만큼 정치가 변화무쌍하고 살아있는 생물이기 때문에 항상 변동사항과 변화는 있기 마련인데요. 현재 지방선거를 앞두고 우리가 이 부분을 다시 부각시켜서 서로 또 내부적으로 분열이 일어난다라고 한다면 가뜩이나 어려운 형국에서 필패이지요. 그래서 정치는 생물이니 지켜봅시다.▷김태현 : 지켜보자.▶임이자 : 상황이 또 만들어내는 묘한 또 변수들이 있다. 그래서 한번 지켜보자는 겁니다.▷김태현 : 그러면 상황이 달라지면서 지방선거 앞두고 전격적으로 한 전 대표 복당하고, 재보궐 공천 주고 이런 상황이 생길 수도 있다 이런 말씀이신 거예요?▶임이자 : 한 전 대표가 복당을 한다는 것은 그게 쉬운 문제는 아닌데 항상 정치는 변화가 있으니까, 변동도 심하고요. 그냥 한번 지켜보시지요.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 오세훈 시장이 사실은 공천신청 안 했어요. 그리고 의원총회 변화를 요구했는데 의원총회가 있었습니다. 그날은 아마 오늘부터 시작이다라고 긍정적인 논평을 낸 것 같은데요. 어제는 실천을 가시적인 실천을 요구하면서 공천신청 어제도 안 했거든요. 오 시장 앞으로 어떻게 할 거로 전망하고 계십니까?▶임이자 : 노련한 농부는 연장 탓을 하지 않습니다. 당세가 좋을 때는 우리 당의 도움으로 쉽게 당선될 수도 있지만, 당세가 어렵거나 굉장히 힘들 때는 또 개인기로 살아서 돌아오신 분들도 계셔요.▷김태현 : 네.▶임이자 : 오세훈 우리 서울시장님은 지금 다섯 번째 도전 아니겠습니까? 그동안 서울시에 일도 많이 하셨고, 또 지난번에 보니까 약자들을 위해서 일도 많이 하셨더라고요. 그래서 저는 충분히 경쟁력이 있다라고 봅니다. 아까 조금 전에 정원오 후보도 다녀가신 걸 봤는데요. 오세훈 후보 정도 되면 개인기로 나가도 충분히 하는데. 무슨 장수가 연장 탓을 하고, 농부가 연장 탓을 하느냐.▷김태현 : 이 얘기네요. 지난 두 번의 서울시장선거 당 때문에 쉽게 이겼으니 이번엔 당세 어렵다고 당 탓하지 말고 당신 능력으로 뚫어봐 이런 말씀이신 거잖아요.▶임이자 : 뭐 그걸 또 그렇게 과하게 평가를 하고 그러세요. 당세가 좋았을 때도 본인의 또 능력도 있겠지요. 그러나 지금 당세가 좀 어려운 이런 형국에서는 더더욱 오세훈 후보가, 지금 아직 후보는 아닙니다. 시장님께서 지금까지 걸어온 길이 있으니 그 정도로도 충분히 경쟁력이 있으니 어려울 때 힘을 보태시는 게 정석 아니겠느냐 이렇게 말씀드리는 거지요.▷김태현 : 결국 후보신청 그래도 할 걸로 보세요?▶임이자 : 하셔야지요. 당세 어렵다고 안 하시면 나중에 더 큰 정치 못합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 국민의힘 경북도지사 예비후보인 임이자 의원이었습니다. 감사합니다.▶임이자 : 고맙습니다.