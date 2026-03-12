뉴스
[자막뉴스] "돌아오면 죽는다" 어머니 절규에도…'망명' 이란 선수들 위치 누설

김태원 기자
작성 2026.03.12 13:30 조회수
호주에서 망명을 신청했던 이란 여자 축구 대표팀 선수 중 한 명이 가족의 안전을 우려해 의사를 번복하고 이란으로 돌아가는 길에 올랐습니다.

고국에 있는 어머니가 "돌아오면 죽는다"고 절박하게 만류하려 했지만, 선수에게 연락이 제때 닿지 못한 것으로 전해졌습니다.

영국매체 '더선'은 현지시간 11일 "호주 당국으로부터 피난처를 제공 받았던 이란 대표팀 선수 중 한 명이 마음을 바꿔 귀국을 결정했다. 이 과정에서 남은 동료들의 위치를 이란 대사관에 누설하는 위기가 발생했다"고 보도했습니다.

이 선수는 지난 9일 망명을 위해 호주 비자를 발급받은 5명의 동료와 합류하기로 했으나, 10일 비행기에 탑승하지 않고 이란행을 택했습니다.

[토니 버크/호주 내무부 장관: 안타깝게도, 그 결정을 내리는 과정에서 그녀는 동료들과 코치로부터 이란 대사관에 연락해 신병 인도를 요청하라는 조언을 받았습니다. 그 결과, 이란 대사관이 현재 모든 인원의 위치를 알게 되었습니다.]

선수가 망명을 포기한 결정적인 이유는 고국에 남겨진 가족들의 안전에 대한 두려움 때문인 것으로 알려졌습니다.

선수의 어머니가 "이란으로 돌아오지 마라. 그들이 널 죽일 것이다"라는 음성 메시지를 전달하려했지만 닿지 않은 것으로 전해졌습니다.

망명을 돕는 지지자들이 이동 중인 선수에게 이 메시지를 전달하려 했지만 실패했고, 선수는 현재 말레이시아 쿠알라룸푸르에 체류 중인 것으로 파악됐습니다.

앞서 이란 여자 축구 대표팀은 지난 2일 호주 여자 아시안컵 조별리그 첫 경기에서 국가 제창을 거부해 '전시 반역자를 처단하겠다'는 내용의 이란 국영TV 보도가 나왔고, 신변의 위협을 느낀 선수들이 호주에 망명을 신청해 받아들여졌습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
