구윤철 "금융·세제·규제 혁신 모두 동원해 기업 전폭 지원"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관

경제계를 만난 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 "끊임없는 혁신으로 글로벌 경제 영토를 개척해달라"고 당부했습니다."정부도 금융·세제·규제 혁신 등 모든 수단을 총동원해 전폭적으로 지원하겠다"는 입장입니다.대한상공회의소에서 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프 회의를 주재한 구 부총리는, "인공지능(AI) 등 산업 패러다임이 전환하고 있는 지금은 세계를 선도하는 1등 제품과 서비스로 우리 경제의 파이 자체를 키워야 할 때"라고 강조했습니다.구 부총리는 "중동 사태가 2주째 계속되면서 글로벌 경제의 불확실성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "일부 기업들이 위기를 틈타 부당하게 가격을 올리거나 담합과 독과점 등 과거의 손쉬운 방식으로 국내시장의 이익에만 매몰되는 행태를 여전히 반복하고 있다"고 지적하기도 했습니다.첫 회의 주제는 스타트업과 신산업이었는데, "대기업이 글로벌 시장을 선도하고 중소기업과 스타트업이 뒤를 받치는 상생 생태계가 조성돼야 '모두의 성장'을 이룰 수 있다"며 "스타트업들이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 창업지원과 혁신 인센티브를 대폭 강화하겠다"고 밝혔습니다.최태원 대한상의 회장은 "경제계도 우리 경제의 활력 제고를 위해 적극 호응할 것"이라며 "협의체에서 나오는 현장의 목소리를 책임 있게 전달하고 혁신과 투자, 일자리 창출로 답하겠다"고 말했습니다.해당 협의체는 재정경제부와 경제6단체로 구성됩니다.대한상의가 간사기관을 맡고, 사안에 따라 관계부처·지방정부도 참여합니다.매월 부총리가 협의체와 함께 직접 현장을 찾고,관계부처와 함께 해결책을 찾아 실질적인 정책 성과를 내겠다는 게 정부의 계획입니다.(사진=연합뉴스)