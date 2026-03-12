사모대출 펀드 환매 요청 쇄도…미 클리프워터 요청 절반만 지급

▲ 뉴욕증권거래소

사모대출의 부실화 위험 우려가 월가 안팎에서 커진 가운데 사모대출 투자펀드로부터 돈을 되찾으려는 투자자들의 환매 요청이 쇄도하고 있습니다.블룸버그 통신은 대체투자 전문 운용사인 클리프워터가 운용하는 주력 사모대출 펀드(클리프워터 기업대출펀드)의 1분기 환매 요청 규모가 펀드 전체 지분의 14%에 달했다고 현지시간 11일 해당 펀드의 투자자 서한을 인용해 보도했습니다.이 펀드는 자산 규모가 330억 달러(약 49조 원)에 달하는 초대형 펀드입니다.해당 펀드는 분기별 환매 한도를 5%로 설정했으며, 관련 규제에 따라 환매 한도를 최대 7%까지 상향할 수 있습니다.클리프워터는 이번 분기 환매 요청에 환매 한도를 7%로 설정했다고 블룸버그는 전했습니다.클리프워터는 개인 투자자나 고액 자산가 등을 겨냥한 사모대출 펀드로 최근 몇 년 새 사모대출 운용업계에서 빠르게 성장한 운용사 중 하나로 꼽힙니다.영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 클리프워터는 지난해 고액 자산가 등으로부터 총 165억 달러(약 24조 원) 규모의 투자금을 조달해 경쟁사인 아레스 매니지먼트, 블루아울, 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙록의 HPS 인베스트먼트 등을 앞질렀습니다.그러나 기관이 아닌 개인 투자자 비중을 높인 게 오히려 시장 불안감 확산 시기에 환매 요청 쇄도가 쏠릴 수 있는 취약 요인으로 작용하고 있다는 평가가 나옵니다.사모대출 시장을 향한 신용 위험성 경고 속에 사모대출에 강점을 가진 월가의 투자회사들은 투자금을 돌려달라는 고객의 환매 요청 급증에 직면하고 있습니다.월가 안팎에서는 인공지능(AI)의 파괴적 혁신이 기존 소프트웨어 업체의 수익모델을 무너뜨리면서 관련 산업의 기업 대출 부실화가 가시화될 것이란 경고가 지속해 제기돼왔습니다.운용사들은 투자자들의 환매 요청 요구에 각각 다른 방식으로 대응하고 있습니다.세계 최대 자산운용사인 블랙록의 자회사인 HPS 인베스트먼트는 최근 사모대출 펀드에 대한 투자자의 환매 요청을 모두 수용하지 않고 환매 한도를 5%로 제한했습니다.반면 블랙스톤은 최근 자사의 대표 사모대출 펀드(BCRED)와 관련해 펀드 지분의 7.9%(약 5조 6천억 원)에 달하는 환매 요청을 수용했습니다.블루아울과 아레스도 작년 4분기 한도를 상회하는 환매 요청을 수용한 바 있습니다.다만, 블루아울은 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구 중단하겠다고 밝혀 월가의 우려를 사기도 했습니다.사모대출 업계와 일부 애널리스트들은 사모대출 펀드 자산의 신용 기초여건이 여전히 안정적이라며 시장의 신용위험 우려가 과도하다는 견해를 고수하고 있습니다.반면, 일각에서는 사모대출 자산이 비유동적이고 자산 평가가 투명하지 않은 점 등을 들어 펀드의 장부 가치가 대출의 부실 위험을 제대로 반영하지 못할 위험이 있다고 지적합니다.미국 최대 은행인 JP모건체이스는 소프트웨어 업계의 부실 우려를 반영해 이들 기업에 돈을 빌려준 사모대출 펀드의 담보자산 가치를 하향 조정하기도 했습니다.사모대출은 은행이 아닌 비은행 금융중개회사의 대출을 일반적으로 지칭합니다.글로벌 금융위기 이후 은행 건전성 규제가 강화되자 투자회사, 자산운용사 등 비은행 금융회사들이 자금 수급의 빈틈을 파고들면서 사모대출 시장이 급속도로 팽창해왔습니다.(사진=연합뉴스)