장동혁 "지선 때까지 모든 윤리위 징계 논의 중단 요청하겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(12일) "윤리위원회에 제소된 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아 달라고 당 윤리위에 요청하겠다"고 밝혔습니다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "의원총회에서 논의된 것이기도 하고, 우리가 하나로 뭉쳐서 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다"고 언급했습니다.그러면서 "당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디 한마디는 당의 입장으로 비칠 수 있고 더 큰 무게감을 갖기 마련"이라며 "당직을 맡은 모든 분은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 달라"고 당부했습니다.그러면서 "당내 인사들은 우리 내부 문제에 천착하기보다 대여 투쟁에 집중해 주실 것을 당부드린다"며 "당내 문제에 머물러서 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라 제대로 된 대여 투쟁을 통해 지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때라고 생각한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)