'월 삼백' 받고 "딸 영양결핍 사망"…친모 혐의 또 나왔다

▲ 생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대 친모

생후 20개월 된 둘째 딸을 방임해 숨지게 한 혐의로 구속된 20대 친모에게 첫째 딸 방임 혐의도 추가로 적용됐습니다.인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 12일 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의를 받는 20대 여성 A 씨를 검찰에 송치했습니다.경찰은 숨진 둘째 딸 B 양뿐 아니라 초등학생인 첫째 딸 C 양의 양육도 소홀히 한 것으로 보고 아동복지법상 아동방임 혐의를 추가로 적용했습니다.C 양의 발육 상태는 나쁘지 않았습니다.그러나 A 씨 집 안의 위생 상태는 두 딸을 양육하기에 적절하지 않은 수준으로 판단됐습니다.A 씨는 최근 인천시 남동구의 한 주택에서 생후 20개월 된 B 양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 지난 4일 오후 8시쯤 A 씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B양을 발견한 뒤 A 씨를 긴급체포했습니다.조사 결과 A 씨는 해당 주택에서 남편 없이 B 양과 C 양을 양육한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 기초생활수급자이자 한부모 가구로 매달 생계급여와 아동수당 등 월평균 300만 원이 넘는 공적 지원을 받은 것으로 확인됐습니다.또, 취약계층에 먹거리와 생필품을 지원하는 푸드뱅크에서도 매달 식재료와 음료수, 도넛, 캔디, 모자 등을 받아간 것으로 전해졌습니다.국립과학수사연구원은 앞서 B 양 시신을 부검한 뒤 영양결핍으로 사망한 것으로 추정된다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 자신의 과실로 B양이 숨지게 됐다며 관련 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.A 씨는 지난 7일 영장실질심사를 앞두고 숨진 아기에게 미안한 마음이 없느냐는 취재진 질문에 "미안하다"고 말했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)