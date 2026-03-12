'생방송 여성 BJ 머리채 폭행' MC딩동, "왜곡된 부분 있다" 법적 대응 예고

이미지 확대하기

이른바 '엑셀 방송'으로 불리는 인터넷 방송 도중 여성 출연자를 폭행해 논란이 된 방송인 MC딩동(46·허용운)이 "사실과 다르게 왜곡된 부분이 있다"며 법적 대응을 시사했다.MC딩동은 지난 11일 자신의 소셜미디어를 통해 "현재 온라인상에서 퍼지고 있는 내용 중 사실과 다르거나 왜곡된 부분들이 분명히 존재한다"며 "사안을 매우 엄중하게 보고 있으며 법률대리인을 통해 민·형사상 대응을 포함한 필요한 조치를 진행하고 있다"고 밝혔다.MC딩동 측은 악성 댓글과 허위사실 유포, 영상 무단 게시 등에 대해 법적 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.그는 "이번 일의 무게를 가볍게 생각하지 않고 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다"면서도 "사실과 다른 내용까지 기정사실처럼 퍼지고 있는 상황에 대해서는 더 이상 묵과하지 않겠다"고 말했다. 이어 "정확한 내용은 법적 절차와 수사를 통해 밝혀질 것"이라고 덧붙였다.MC딩동은 최근 인터넷 방송 플랫폼 팬더TV에서 진행된 '엑셀 방송'에 출연해 여성 BJ들과 대화를 나누던 중 한 출연자가 그의 과거 음주운전 사건을 언급하자 욕설을 한 뒤 해당 BJ의 머리채를 잡아 흔드는 행동을 했다. 당시 상황은 생방송으로 송출됐으며 출연진들이 놀라 "카메라 치워"라고 외치는 모습도 그대로 방송에 담겼다.이후 MC딩동은 자리를 떠났다가 다시 돌아와 시청자와 출연자들에게 사과했다. 그는 "2년 전 사건이라는 얘기를 듣자마자 저도 모르게 욱했다"며 "그 사건은 제 나름대로 트라우마가 있었다. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다"고 말하며 눈물을 보였다.방송을 운영하는 '킹더랜드' 측은 공지를 통해 "MC의 돌발 행동으로 출연 BJ가 신체적 피해를 입는 중대한 상황이 발생했다"며 "사안의 심각성을 고려해 해당 MC를 즉각 프로그램에서 하차시키고 방송국 정지 조치를 진행했다"고 밝혔다.폭행 피해를 주장하는 여성 BJ는 온라인 커뮤니티에 글을 올려 사건 이후 외상후스트레스장애(PTSD)와 공황 증상으로 정신과 상담을 받고 있으며 전치 2주의 상해 진단을 받았다고 밝혔다. 이 BJ는 "변호사를 선임해 MC딩동을 폭행 혐의로 고소했다"고 전했다.앞서 MC딩동은 2022년 만취 상태로 차량을 운전하다 경찰의 정차 요구를 무시하고 도주한 뒤 체포돼 도로교통법 위반과 특수공무집행방해 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다. 이후 방송 활동을 중단했다가 최근 사전 MC 등으로 활동을 재개한 상황에서 또다시 논란에 휩싸이게 됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)