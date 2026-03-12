"지난달 강남3구 국평 실거래 평당가 작년 대비 12.5%↓"

이미지 확대하기

▲ 26년 2월 서울시 아파트 '국평' 실거래 평균 평당가 분석

지난달 서울 강남3구(서초·강남·송파구)의 국민평형(국평, 전용면적 84㎡대) 아파트 1평(3.3㎡)당 평균가격이 작년 동월 대비 두 자릿수 비율로 하락한 것으로 나타났습니다.오늘(12일) 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 토대로 분석한 결과 올 2월 강남3구 아파트 국평 평균 평당가는 8천432만 원으로 작년 2월 대비 12.5% 하락했습니다.같은 기간 강남3구 외 지역 아파트는 국평 평당 가격이 4천143만 원으로 10.6% 내린 것으로 조사됐습니다.국평 평당가가 하락한 데는 20억 원이 넘는 고가 아파트의 실거래 비중 감소가 영향을 미친 것으로 다방은 분석했습니다.강남3구 아파트 국평 실거래 비중이 가장 크게 감소한 금액 구간은 20억 원 초과∼30억 원 이하로, 작년 2월 43.1%에서 올 2월 23.3%로 비중이 19.7%포인트 축소됐습니다.20억 원 초과 금액대의 실거래 합산 비중은 같은 기간 65.6%에서 41.7%로 23.9%포인트 낮아졌습니다.반면 10억 원 초과∼20억 원 이하 구간은 실거래 비중이 33.2%에서 53.3%로 20.2%포인트 상승했습니다.강남3구 외 지역은 이 기간 10억 원 초과∼20억 원 이하 국평의 실거래 비중이 56.0%에서 41.6%로 14.4%포인트 감소했고, 10억 원 이하 비중은 39.5%에서 55.2%로 15.6%포인트 커졌습니다.다방 관계자는 "거래 금액대별 비중 변화와 수급 상황 등 다양한 시장 요인이 복합적으로 작용해 강남3구와 그 외 지역의 국평 평균 평당가가 동반 하락한 것으로 보인다"고 말했습니다.자치구별 국평 평균 평당가 하락률이 가장 높은 지역은 종로구로, 올 2월 4천717만 원을 기록해 작년 동월(7천60만 원) 대비 33.2% 감소했습니다.올 2월 기준 국평 평균 평당 가격이 가장 높은 자치구는 서초구(9천930만 원)였고 이어 강남구(9천596만 원), 용산구(9천347만 원), 송파구(7천925만 원) 순이었습니다.(사진=다방 제공, 연합뉴스)