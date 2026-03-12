"중증 코로나19·독감, 수개월∼수년 뒤 폐암 발생 위험 높여"

▲ 코로나 백신

중증 코로나19(COVID-19)와 독감(인플루엔자) 감염이 폐를 암이 생기기 쉬운 상태로 만들어 폐암 발생을 촉진할 수 있지만 백신 접종을 통해 이런 해로운 영향을 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.미국 버지니아대 의대 지에 쑨 박사팀은 12일 과학 저널 셀(Cell)에서 코로나19로 입원했던 환자의 건강 데이터 분석과 생쥐에 대한 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2) 및 독감 바이러스 감염 실험·유전자 분석 등을 통해 이런 사실을 발견했다고 밝혔습니다.연구팀은 이 연구는 코로나19와 독감 바이러스 감염이 폐 면역세포를 재프로그래밍해 수개월 또는 수년 뒤 암 종양 성장을 촉진한다는 것을 보여준다며 중증 코로나19, 독감, 폐렴에서 회복된 환자를 면밀히 관찰해 폐암을 조기에 발견해야 한다고 제안했습니다.독감이나 코로나19 같은 호흡기 감염은 폐 손상과 외상을 일으키는 가장 흔한 원인 중 하나지만, 이런 손상이 장기적으로 암 위험에 어떤 영향을 미치는지는 명확히 밝혀지지 않았습니다.연구팀은 먼저 2020~2021년 코로나19 바이러스에 감염되지 않은 사람과 감염 후 경증/증등 증상을 앓은 사람, 입원이 필요한 중증을 앓은 사람 등 7천590만명을 대상으로 2022년부터 신규 암 진단을 평가하는 후향적 코호트 연구를 했습니다.또 생쥐를 코로나19 바이러스와 독감 바이러스에 감염시킨 다음 폐암 세포를 주입해 바이러스 감염이 폐암 종양 성장에 미치는 영향을 조사하고, 유전자 변형 폐암 생쥐 모델을 감염시킨 다음 폐암 발생과 진행을 관찰했습니다.그 결과 코로나19 바이러스에 의한 심각한 폐 감염을 겪은 사람과 생쥐는 모두 폐암 발생 가능성이 더 높았고, 폐암으로 사망을 위험도 유의미하게 더 높은 것으로 나타났습니다.중증 코로나19로 입원 치료를 받은 사람은 폐암 발생 위험이 1.24배 증가했으며, 이런 위험 증가는 환자의 흡연 여부나 동반 질환 등 다른 건강 문제 여부와 관계없이 나타났습니다.생쥐 실험에서는 심각한 코로나19 바이러스 감염이 폐를 보호하는 면역세포인 호중구(neutrophils)와 대식세포(macrophages)에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.연구팀은 바이러스 감염으로 인한 호중구의 비정상적인 변화가 염증이 지속되는 종양 촉진 환경을 만들어 암이 더 쉽게 성장하게 한다며 폐와 호흡에 중요한 역할을 하는 폐상피세포에서도 이런 변화가 확인됐다고 설명했습니다.또 코로나19와 독감 바이러스 감염 후 폐암 세포가 주입된 생쥐는 종양 수와 크기가 증가하고 생존율이 감소했으며, 유전자 변형 폐암 생쥐에서도 폐암 발생과 진행이 가속됐습니다.하지만 사전에 백신을 접종한 경우에는 백신이 면역계가 감염과 싸우도록 훈련해 암을 촉진하는 폐 변화를 예방하고 중증도를 낮추는 것으로 나타났습니다.쑨 박사는 "심한 코로나19나 독감에 걸리면 폐가 오랫동안 염증 상태가 될 수 있고 이는 암이 자리 잡기 더 쉬운 환경을 만든다"며 "다만 고무적인 것은 백신 접종이 폐에서 암 성장을 촉진하는 해로운 변화를 상당 부분 예방한다는 점"이라고 말했습니다.이어 백신 접종을 통해 중증 감염을 예방하는 것은 간접적인 암 예방 효과를 제공할 수 있다며 "우리 목표는 중증 감염 이후 폐암 위험이 높은 환자를 의사들이 식별하도록 돕고 폐렴 이후 발생할 수 있는 폐암을 예방하고 치료할 수 있는 표적 전략을 개발하는 것"이라고 덧붙였습니다.