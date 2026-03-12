'첫 복식 도입' KTT 시리즈1 개막…프로탁구 대장정 시작

▲ 프로탁구 왕중왕전 남녀부 챔피언 장우진(왼쪽)과 이은혜

이미지 확대하기

이미지 확대하기

한국프로탁구연맹(KTTP)은 오는 3월 17일부터 22일까지 KTT 시리즈1을 개최합니다.예선부터 16강 경기는 17~19일 인천 남동체육관에서, 8강부터 결승까지는 21~22일 인천국제공항공사 스카이돔에서 진행됩니다.올해는 작년보다 늘어난 총 5개 대회가 열리며, 이번 시리즈1에서는 단식뿐만 아니라 복식 경기가 새롭게 도입됩니다.가장 큰 관심을 모으는 남녀 단식에서는 작년 왕중왕전(파이널스) 우승자인 장우진(세아)과 이은혜(대한항공) 선수가 타이틀 방어에 나섭니다.특히 세계랭킹 10위로 한국 선수 중 가장 높은 순위를 기록 중인 장우진 선수는 강력한 우승 후보로 꼽힙니다.장우진 선수는 작년 시리즈1 챔피언 박규현, 최근 기세가 좋은 박강현(이상 미래에셋증권), 작년 왕중왕전 결승 상대였던 우형규(한국마사회) 등 쟁쟁한 도전자들과 맞붙을 예정입니다.여자부에서는 이은혜 선수를 필두로 작년 시리즈2 챔피언 양하은(화성도시공사), 시리즈1 우승자 이다은(한국마사회), 베테랑 최효주(대한항공) 등이 우승컵을 두고 격돌합니다.올해 처음 도입되는 복식 부문에서는 남자부 박규현-박강현 조, 여자부 양하은-지은채 조 등이 강력한 우승 후보로 거론되고 있습니다.이번 시리즈1의 상금은 남녀 단식 우승 각 1,000만 원을 포함해 단식 총 4,520만 원, 복식 총 600만 원(우승 200만 원) 규모로 책정되었습니다.프로탁구는 이번 시리즈1을 시작으로 6월(시리즈2), 8월(시리즈3), 9~10월(시리즈4)을 거쳐 12월 왕중왕전인 파이널스 대회로 대장정을 이어갈 계획입니다.(사진=한국프로탁구연맹 제공, 연합뉴스)