"엠파이어 스테이트 빌딩 높이" 9시간 넘게 치솟아 진풍경

▲ 하와이 킬라우에아 화산 분화

미국 하와이에서 화산이 분화하면서 용암이 뉴욕 랜드마크인 엠파이어 스테이트 빌딩 높이까지 치솟는 진풍경이 펼쳐졌습니다.11일(현지시간) 미국 NBC방송에 따르면 지질조사국(USGS)은 전날 하와이주(州) 하와이섬(빅아일랜드) 동단 킬라우에아 화산에서 43번째 분화가 이뤄졌다고 발표했습니다.분화는 10일 오전 9시 17분에 시작돼 오후 6시 21분까지 9시간 넘게 이어졌습니다.용암이 최고 1천300피트(약 396ｍ)까지 치솟았는데 이는 엠파이어 스테이트 빌딩 최고층에 육박하는 높이입니다.총 2개의 분화구에서 최대 9.1㎞ 높이의 화산재 기둥이 뿜어져 나왔고, 인근 전망대에는 18㎝ 높이의 화산재가 쌓였습니다.지질조사국 하와이 화산 관측소는 항공·화산 경보 단계를 적색으로 상향했으며, 하와이 카운티 당국도 인근 11번 고속도로를 폐쇄했습니다.지질조사국 측은 "축구공 크기 또는 이보다 작은 낙하물이 하와이 화산 국립공원에서 관측되며 위험한 노면 상태를 조성하고 있다"고 경고했습니다.킬라우에아 화산은 하와이에서 두 번째로 큰 화산이자 세계에서 가장 활발한 활화산입니다.2024년 12월 23일 첫 분화가 시작된 이후로 간헐적으로 용암 분출이 이어지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)