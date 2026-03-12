김치가 중국 반찬이라니…타이완 곳곳에서 표기 오류 발견

▲ 대만 타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서 김치를 '중국 반찬'으로 소개한 장면

타이완 내 호텔과 대형마트 등 곳곳에서 김치를 중국 반찬 또는 중국식 채소 절임인 '파오차이'(泡菜)로 표기하는 등 오류가 심각한 것으로 나타났습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(12일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "타이완 여행객들이 제보를 많이 해 줬다"며 "타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서 김치를 '중국 반찬(Chinese Side Dishes)'으로 소개했다"고 밝혔습니다.또 "타이완의 대형마트, 시장, 편의점 등에서도 김치를 파오차이로 잘못 번역해 판매하고 있다"며 "김치와 파오차이는 엄연히 다른 음식이지만 중국은 김치 원조가 파오차이라며 자신들의 문화라고 억지 주장을 펼치고 있다"는 설명도 덧붙였습니다.중국에서는 김치를 '한궈파오차이(韓國泡菜)'라고 부르며 중국이 원조라고 주장합니다.그러나 문화체육관광부가 2021년 7월 훈령인 '공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침'을 개정해 '김치'의 공식적인 중국어 표기는 '신치(辛奇)'입니다.서 교수는 "잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요하다"며 "진정한 '김치 세계화'의 첫걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로잡는 일"이라고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)