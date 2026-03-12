안산 선부역 인근서 '묻지마 폭행' 40대 체포…테이저건 쏴 제압

▲ 경기 안산단원경찰서 전경

경기 안산에서 일면식도 없는 피해자들을 상대로 무차별 폭행을 가하고 흉기로 위협한 40대가 경찰에 붙잡혔습니다.경기 안산단원경찰서는 특수협박 및 폭행 등 혐의로 40대 A 씨를 현행범 체포했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.A 씨는 전날인 11일 오후 8시 안산시 단원구 선부역 길가에 주차된 차량 운전석에 있던 40대 B 씨를 별다른 이유 없이 때리고 이를 목격한 인근 약국의 30대 약사 C 씨가 자신을 말리자, 근처 카페에 들어가 21㎝ 길이의 빵칼을 들고 나와 C 씨를 위협한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 B 씨 등 피해자들과 일면식이 없는 사이인 것으로 파악됐습니다.A 씨는 신고받고 출동한 경찰관과 10여 분간 대치했으며, 경찰은 설득에도 흉기를 내려놓지 않자 테이저건을 4발 발사해 체포했습니다.A 씨 범행으로 B 씨는 경상을 입었으며, C 씨는 위협당한 뒤 도망쳐 다치지 않았습니다.A 씨는 최근 교통사고로 자신의 어머니와 함께 인근 병원에 입원해 있던 중 외출했다가 범행한 것으로 조사됐습니다.경찰은 A 씨에게 지적장애가 있는 것으로 파악했으며, A 씨를 상대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)