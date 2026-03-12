미 "전략비축유 1억 7천200만 배럴 방출할 것…다음 주부터"

▲ 트럼프 미국 대통령

이란 전쟁에 따른 국제유가 상승 추세 속에 미국 트럼프 행정부가 전략비축유 중 1억 7천200만 배럴을 방출하기로 했습니다.로이터 통신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 미국 에너지부의 이 같은 방안을 인가했다고 크리스 라이트 에너지부 장관이 밝혔습니다.에너지부는 다음 주부터 시작해서 약 120일에 걸쳐 전략 비축유를 방출할 것이라고 라이트 장관은 전했습니다.트럼프 대통령은 이날 오하이오주 신시내티를 방문한 자리에서 지역방송 WKRC와의 인터뷰에서 미국의 비축유 활용 계획을 묻는 말에 "우린 그렇게 할 것"이라며 "그리고 나서 (다시) 가득 채울 것"이라고 말했습니다.앞서 국제에너지기구(IEA) 32개 회원국은 유가 안정을 위해 각국 비상 비축유 중 총 4억 배럴을 시장에 공급하기로 합의했습니다.IEA 역사상 최대 규모입니다.미국 역시 IEA의 회원국으로 현재 비축유 4억 1천500만 배럴을 보유하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)