한국, 은메달 2개 추가…역대 동계 패럴림픽 최고 성적

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블 시상식에서 은메달을 차지한 이용석과 백혜진이 입장하며 인사하고 있다.

대한민국 장애인 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 하루에만 은메달 2개를 추가하며 역대 최고 성적을 새로 썼습니다.어제(11일, 현지시간) 한국은 크로스컨트리 스키와 휠체어컬링에서 값진 은메달을 보태 이번 대회에서 획득한 메달을 5개(금1·은3·동1)로 늘렸습니다.금메달 1개와 동메달 2개를 수확했던 2018 평창 대회를 넘어선 단일 동계 패럴림픽 역대 최고 성적입니다.종합 15위에 자리한 한국은 목표였던 종합 20위권 진입 굳히기에 들어갔습니다.이날도 한국 장애인 스포츠 '간판스타' 김윤지(BDH파라스)가 설원을 힘차게 질주했습니다.김윤지는 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 '전설' 옥사나 마스터스(미국)에 이어 은메달을 목에 걸었습니다.이번 대회에서만 금메달 1개와 은메달 2개를 수집한 김윤지는 우리나라 단일 동계 패럴림픽 역대 최다 메달 신기록의 주인공이 됐습니다.종전 기록은 2018 평창 대회 당시 신의현(금1·동1)이 보유하고 있었습니다.이어 오후에는 컬링장에서 메달 소식이 이어졌습니다.휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 백혜진-이용석(이상 경기도장애인체육회) 조는 중국의 왕멍-양진차오 조와 벌인 결승전에서 연장 혈투 끝에 7대 9로 석패하며 은메달을 획득했습니다.우승은 놓쳤으나 한국 휠체어컬링은 2010 밴쿠버 대회(혼성 4인조 은메달) 이후 16년 만에 패럴림픽 시상대에 오르는 결실을 봤습니다.특히 밴쿠버 대회 때 선수로 은메달을 땄던 박길우 대표팀 감독은 지도자로서 다시 한번 메달을 캐 진기록을 남겼습니다.반면 휠체어컬링 혼성 4인조 팀은 예선 7차전에서 미국에 2대 9로 완패하며 연승 행진이 끊겼습니다.남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 대표팀은 예선 성적 4승 3패로 4위에 자리하고 있습니다.상위 4개 팀에 주는 준결승행 티켓을 지키기 위해서는 오늘 캐나다, 내일 이탈리아와의 남은 두 경기 결과가 중요합니다.(사진=연합뉴스)