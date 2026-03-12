뉴스
김병기 조사, 5시간 만에 중단…강선우·김경 송치

배성재 기자
작성 2026.03.12 07:46
<앵커>

불법 정치 자금 수수를 포함해 13가지 의혹을 받고 있는 김병기 의원이 3번째 경찰 조사를 받다가 건강상의 이유로 조사 중단을 요청했습니다. 경찰은 조만간 김 의원을 다시 불러 조사할 계획입니다.

배성재 기자입니다.

<기자>

어제(11일) 아침 9시쯤 경찰에 세 번째로 출석한 무소속 김병기 의원.

[김병기/무소속 의원 : (오늘 조사에서 어떤 부분 더 소명하실 예정이신가요?) 조사 잘 받겠습니다.]

하지만 김 의원은 불과 5시간가량 지난 낮 1시 50분쯤 경찰 청사를 빠져나갔습니다.

[김병기/무소속 의원 : (혹시 오늘 어떤 내용 좀 소명하셨습니까?) …….]

지난달 26일과 27일 연이틀 각각 14시간 넘게 조사를 받았던 걸 감안하면, 비교적 이른 시간에 조사가 끝난 겁니다.

경찰은 김 의원이 건강상의 이유로 조사 중단을 요청해 종료됐다며, "향후 일정을 다시 잡아 조사를 이어나갈 예정"이라고 밝혔습니다.

김 의원은 어제 당일 조사 내용이 담긴 진술 조서엔 날인도 하지 않은 걸로 알려졌습니다.

다음 조사 때도 날인하지 않으면 조서는 증거 능력을 잃게 됩니다.

김 의원은 앞선 두 차례 조사에서 혐의를 대체로 부인한 것으로 알려졌습니다.

어제 조사를 앞두고 경찰은 김 의원의 차남을 다시 불러 관련 의혹을 캐묻는 등 보강 수사를 벌여왔습니다.

경찰은 김 의원을 한 차례 더 불러 조사한 후 신병 처리 여부를 결정할 방침입니다.

한편, 김 의원과 강선우 의원 간 대화 녹취 공개로 공천헌금 의혹이 불거진 지 약 두 달 만에, 2022년 지방선거 과정에서 1억 원을 주고받은 혐의로 강 의원과 김경 전 서울시의원이 어제 구속상태로 검찰에 송치됐습니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

