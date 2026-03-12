고물가에 바뀐 돼지고기 지도…삼겹살 줄고 '다리 살' 급부상

고물가 기조가 지속되면서 돼지고기 소비 구조가 실속형으로 바뀌고 있습니다.



전통적인 선호 부위인 삼겹살의 매출 비중이 줄어들고, 가격이 저렴한 앞다릿살이나 뒷다릿살을 찾는 소비자가 늘어나는 추세입니다.



오늘(12일) 축산물품질평가원에 따르면 지난해 국내산 삼겹살 판매량은 520만 6천984㎏으로 2024년 521만 423㎏과 유사한 수준을 유지했습니다.



같은 기간 앞다릿살의 판매량은 244만 874㎏에서 291만 2천657㎏으로 19% 늘어났습니다.



삼겹살의 절반도 되지 않던 앞다릿살 판매량이 약 56% 수준으로 늘어난 것입니다.



또 지난해 뒷다릿살 판매량도 전년 대비 34% 증가한 89만 5천976㎏으로 집계됐습니다.



이 같은 소비 변화는 대형마트의 돼지고기 매출에도 반영됐습니다.



이마트가 최근 3년간 냉장 돈육의 부위별 매출을 분석한 결과 지난 2024년부터 전체 돈육 매출 중 냉장 삼겹살의 비중이 50% 아래로 떨어졌습니다.



연도별로 2023년 50.0%, 2024년 48.9%, 2025년 47.9% 등으로 하락세입니다.



반면, 앞다릿살 매출은 2024년 2% 신장한 데 이어 지난해 7% 증가했습니다.



특히 뒷다릿살은 지난해 기준 매출이 14% 늘어나며 두 자릿수 신장률을 나타냈습니다.



냉장 삼겹살 매출이 2024년 6%, 지난해 1% 각각 감소한 것과 대조적입니다.



다만 삼겹살 중에서도 가격이 저렴한 냉동 대패 삼겹살은 지난해 매출이 7.1% 늘어났습니다.



이들 부위의 매출 증가는 가격 경쟁력 때문으로 보입니다.



지난해 평균 앞다릿살 소비자 가격은 100g당 1천509원으로, 삼겹살(2천642원)의 60% 수준이었습니다.



또 삼겹살에 비해 살코기가 많아 지방이 적고, 쫄깃한 식감 때문에 양념뿐 아니라 구이용으로도 조리가 가능합니다.



이마트 관계자는 "삼겹살은 고객이 많이 찾는 품목 중 하나이지만 가격 변화에 민감하다"며 "통합 매입으로 원가를 낮추고, 사전 비축기획을 통해 삼겹살을 저렴하게 공급할 수 있도록 하고 있다"고 말했습니다.