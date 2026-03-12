1. "기뢰부설함 대부분 제거"…선박 3척 피격



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 이란의 기뢰 설치용 선박들을 대부분 제거했다고 주장했습니다. 이런 가운데 호르무즈 인근 바다에서 선박 3척이 이란의 공격을 받아 선원 3명이 실종됐습니다.



2. 4억 배럴 비축유 방출..'석유 최고가격제' 시행



국제 에너지 기구가 역대 최대 규모인 4억 배럴의 비축유 방출을 결정했지만 밤사이 국제유가는 5% 넘게 급등했습니다. 이번 주중 시행되는 '석유 제품 최고 가격제'는 유가가 전쟁 전 수준으로 안정될 때까지 계속됩니다.



3. "175명 숨진 이란 학교 공격, 미군 표적 오류 탓"



175명 이상이 숨진 이란 초등학교 폭격이 미군의 표적 설정 오류 때문이란 조사 결과가 나온 걸로 전해졌습니다. 미군이 학교 인근의 이란 해군 기지를 겨냥하는 과정에서 오류가 나온 걸로 보입니다.



4. WBC 대표팀, 마이애미 입성…오늘 8강 상대 결정



월드베이스볼클래식 8강에 진출한 우리 야구 대표팀이 전세기를 타고 미국 마이애미에 입성했습니다. 우리 8강 상대는 오늘(12일) 결정됩니다.