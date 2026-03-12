휠체어컬링 믹스더블, 16년 만에 은메달 쾌거

▲ 11일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블 시상식에서 은메달을 차지한 이용석과 백혜진이 입장하며 인사하고 있다.

한국 휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 백혜진-이용석(이상 경기도장애인체육회) 조가 연장까지 가는 혈투 끝에 은메달을 획득하며 한국 휠체어컬링의 패럴림픽 메달 맥을 16년 만에 다시 이었습니다.백혜진-이용석 조는 어제(11일, 현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 올림픽 컬링 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블 결승에서 중국의 왕멍-양진차오 조에 7대 9로 졌다.비록 우승은 놓쳤으나 한국 휠체어컬링은 2010년 밴쿠버 대회(혼성 4인조 은메달) 이후 16년 만에 패럴림픽 시상대에 오르는 쾌거를 이뤘습니다.특히 밴쿠버 당시 은메달 주역이었던 박길우 대표팀 감독은 이번 대회 지도자로서 다시 한번 메달을 목에 거는 진기록을 남겼습니다.2022년 베이징 대회 예선 탈락의 아픔을 겪었던 백혜진은 두 번째 도전 끝에 메달 한을 풀었고, 처음 패럴림픽 무대를 밟은 이용석도 데뷔전에서 은메달을 거머쥐었습니다.결승전은 예선에서 패배(6대 10)를 안겼던 '강호' 중국을 상대로 고전의 연속이었습니다.한국은 1엔드 선공 상황에서 3실점하며 주도권을 내준 뒤 줄곧 추격하는 양상을 보였습니다.그러나 끈질긴 추격 끝에 7엔드에서 3점을 뽑아내며 6대 7로 따라붙은 데 이어, 마지막 8엔드에서 7대 7 동점을 만들며 승부를 연장으로 끌고 갔습니다.한국은 기세를 몰아 역전을 노렸으나 샷 정확도가 발목을 잡았습니다.중국의 양진차오가 한국의 스톤을 쳐내는 정교한 샷으로 중심점 근처를 차지하며 승기를 잡았고, 백혜진의 마지막 샷마저 계획보다 멀리 나가면서 중국이 믹스더블 초대 챔피언으로 등극했습니다.이날 휠체어컬링이 은메달을 보태면서 한국 선수단은 이번 대회 총 5개의 메달(금1, 은3, 동1)을 확보했습니다.이는 금메달 1개, 동메달 2개를 땄던 2018 평창 대회를 넘어선 단일 대회 역대 최고 성적입니다.(사진=연합뉴스)