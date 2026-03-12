뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

직장동료 상습폭행하고 기초수급비 갈취한 40대 2심서 형량 늘어

유영규 기자
작성 2026.03.12 06:39 조회수
직장동료 상습폭행하고 기초수급비 갈취한 40대 2심서 형량 늘어
▲ 수원법원 종합청사

직장동료의 기초생활수급비를 갈취하고 상습적으로 폭력을 행사한 혐의로 기소돼 1심에서 실형을 선고받은 40대 남성이 항소심에서 형량이 늘었습니다.

11일 법조계에 따르면 수원고법 형사2-2부(김종기 박광서 김민기 고법판사)는 상습특수상해, 공갈, 강요 등 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 A 씨에 대한 원심을 파기하고 징역 3년 6월을 선고했습니다.

재판부는 "피고인은 아무런 잘못을 저지르지 않은 피해자를 상대로 특별한 이유 없이 범행했다"며 "피해자가 상해를 입고 심각한 인격적 모멸감과 정신적 충격을 받았을 것으로 보이는 점 등을 고려하면 원심이 선고한 형은 가벼워서 부당하다"고 판시했습니다.

A 씨는 지난해 2월부터 4월까지 직장동료 40대 B 씨의 어깨 부위를 둔기로 여러 차례 내리찍는가 하면 B 씨에게 무릎을 꿇게 한 다음 발로 온몸을 걷어차 다치게 한 혐의를 받습니다.

피고인은 B 씨 팔에 담뱃불로 화상을 입게 한 혐의도 있습니다.

A 씨는 B 씨 은행 계좌에 기초생활수급비가 입금됐다는 사실을 알게 되자 돈을 빼 오지 않으면 위해를 가할 것처럼 행동해 70여만 원을 갈취한 것으로도 확인됐습니다.

또 B 씨에게 "폐지라도 주워서 담뱃값을 만들라"며 폐지를 줍게 한 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 몸이 안 좋아 직장을 3개월가량 쉰 B 씨에게 "내가 일을 대신해줬으니 3개월 치 임금 700만 원을 달라"고 요구했으나 B 씨가 이를 거절하자 앙심을 품고 범행한 것으로 조사됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지