뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

길거리 잠든 취객 깨우는 척 1천만 원 금팔찌 훔친 60대 징역형

유영규 기자
작성 2026.03.12 06:41 조회수
길거리 잠든 취객 깨우는 척 1천만 원 금팔찌 훔친 60대 징역형
▲ 부산지법

길에 잠든 취객을 깨우는 척하다가 고가의 금팔찌를 훔친 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성이 징역형을 선고받았습니다.

11일 법조계에 따르면 부산지법 형사4단독(변성환 부장판사)은 절도 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 10개월을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 10월 12일 오전 5시 24분 부산 연제구 한 건물 앞에서 술에 취해 잠든 30대 남성 B 씨를 깨우는 것처럼 접근한 뒤 손목에 채워져 있던 1천500만 원 상당의 18K 금팔찌를 몰래 풀어 가져간 혐의를 받습니다.

이미 절도죄로 여러 번 처벌받은 전력이 있던 A 씨는 3년 전에도 비슷한 수법의 특수절도죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았었습니다.

A 씨는 수사 과정에서 금팔찌를 가져가는 모습이 찍힌 CCTV 영상이 있는데도 범행을 부인했습니다.

변 부장판사는 "피고인은 집행유예 및 보호관찰 기간이 지난 지 얼마 지나지 않아 또 범행을 저지르고 범행이 명확한데도 계속 범행을 부인했다"며 "피해자가 엄벌을 탄원하는 점 등을 양형에 참작했다"고 판결했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지