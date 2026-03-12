'화장실 몰카' 장학관, 적발 당시 몸에 소형카메라 3개 더 지녀

▲ 충북교육청

부서 송별회가 열린 식당 공용화장실에 소형 카메라를 몰래 설치한 충북교육청 장학관이 당시 소형 카메라를 더 소지하고 있었던 것으로 드러났습니다.경찰은 지난달 25일 장학관 A 씨의 범행 적발 당시 그의 몸에서 범행에 사용된 라이터 모형의 카메라 외에 3대의 소형 카메라를 추가로 발견했던 것으로 11일 파악됐습니다.같은 라이터 모형과 자동차 열쇠 형태의 카메라인 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨를 체포하는 과정에서 소지품 검사를 하던 중 소형 카메라를 추가로 확인, 임의제출받은 것으로 파악됐습니다.A 씨가 소지하고 있던 카메라가 범행에 사용됐는지 여부는 아직 확인되지 않았으나, 경찰은 이 중 일부가 범행에 사용됐다고 보고 포렌식 작업을 진행 중인 것으로 확인됐습니다.식당 내부 CCTV에는 경찰이 출동하자 A 씨가 어수선한 틈을 타 화장실에 들어가는 모습이 담겨있는데, 경찰은 A 씨가 화장실의 다른 장소에 설치했던 카메라를 이때 회수한 것은 아닌지 의심하는 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨를 상대로 여죄 유무를 조사한 뒤 신병 처리 방향을 결정할 방침입니다.A 씨는 앞서 지난달 25일 부서 송별회를 위해 방문한 청주의 한 식당 공용 화장실에 소형 카메라를 설치해 손님들의 신체를 촬영한 혐의(성폭력처벌법상 카메라 이용 등 촬영)로 불구속 입건됐습니다.A 씨는 화장실에서 카메라를 본 한 손님의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.이 손님은 당시 발견한 카메라를 밖으로 직접 가져 나온 뒤 경찰에 신고했습니다.충북교육청은 A 씨의 직위를 해제했으며, 수사 결과와 별개로 A 씨에게 최고 수준의 징계를 할 예정이라고 밝힌 바 있습니다.