인천시장 박찬대 vs 유정복…오세훈 오늘 공천 신청?

손형안 기자
작성 2026.03.12 06:32
<앵커>

유정복 인천시장이 이번 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보자로 단수 공천을 받으면서 민주당 박찬대 의원과의 맞대결이 성사됐습니다. 국민의힘은 오늘(12일)까지 추가 공천 신청을 받는데, 오세훈 서울시장이 오늘은 신청을 할지 주목됩니다.

손형안 기자입니다.

<기자>

국민의힘은 6.3 지방선거 인천시장 후보자로 현역 유정복 시장을 단수 공천했습니다.

앞서 지난 4일 민주당은 박찬대 의원을 단수 공천해 인천 시장 자릴 놓고 박찬대 대 유정복, 이렇게 양대 정당 대진표가 확정됐습니다.

민주당 지도부의 강화도 현장 일정에 동행한 박 의원은 내란 종식 완성과 이재명 정부 성공 뒷받침을 강조했습니다.

[박찬대/민주당 의원 : 윤석열의 외환이 초래한 고통의 시간, 이재명 정부의 평화로 완전히 끝장내야겠습니다.]

공천 면접에 나섰던 유정복 시장은 인천과 대한민국 발전을 위해 노력하겠단 포부를 밝혔습니다.

[유정복/인천시장 : 인천의 발전 미래, 그리고 대한민국의 더 나은 정치 발전, 국가 발전을 위해서 이번에 이렇게 나오게 됐다….]

국민의힘 장동혁 대표는 이른바 윤어게인 반대를 선언한 결의문에 이어 보다 분명한 후속조치가 필요하단 당내 일각의 요구에 "결의문이 당의 마지막 입장"이라고 강조했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 더 이상의 논란은 지방선거 승리를 위해서 도움이 되지 않는다고 생각합니다.]

국민의힘 공천관리위원회는 서울과 충남 지역에 대한 추가 공천 신청을 오늘까지 받기로 했습니다.

하지만 오세훈 서울시장은 공천 신청에 대한 명확한 입장 없이 "결의문이 선언으로 그쳐선 안 된다"며 "국민이 기다리는 건 가시적 변화"라고 강조했습니다.

인적 쇄신과 같은 후속 조치를 요구한 걸로 해석되는데 오 시장이 오늘도 공천신청을 하지 않을 가능성도 거론됩니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양)
