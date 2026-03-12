뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

드디어 복원 성공…"무려 370만 년 전 얼굴"

SBS 뉴스
작성 2026.03.12 08:21 조회수
PIP 닫기
이제야 인류 조상의 얼굴을 제대로 마주하게 됐네요.

과학자들이 유명한 오스트랄로피테쿠스 화석, '리틀 풋'의 두개골 복원에 성공했습니다.

최신 기술로 되살아난 370만 년 전 인류 조상의 얼굴입니다.

1994년 남아프리카공화국 스테르크폰테인 동굴에서 발견된 고대 인류 화석 '리틀 풋'의 얼굴을 프랑스 연구진이 3차원 기술로 복원한 건데요.

오스트랄로피테쿠스인 리틀 풋은 현재까지 발견된 인류 조상 가운데 가장 완전한 골격 화석 중 하나로 알려져 있습니다.

연구진은 두개골을 CT로 정밀 스캔한 뒤 컴퓨터에서 조각들을 하나씩 맞춰 얼굴 형태를 복원했다고 밝혔는데요.

이를 위해 무려 5년 넘게 매달렸다고 하네요.

연구진은 인류의 진화 과정에 대해 많은 정보를 알아냈지만 아직도 풀리지 않은 미스터리가 많이 남아 있다며, 이번 복원이 초기 인류의 얼굴 구조와 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것으로 보고 있습니다.

(화면출처 : 유튜브 @Reuters, @gradeup_org, @animan_kiev_ua, @secretworld99)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지