"한국인 호구래요" 시끌…'동남아 팁' 갑론을박

이번 주제는 팁입니다. 우리나라에선 팁 문화가 익숙진 않지요.



그런데, 동남아는 어떨까요? 동남아에 가는 한국인 관광객들 사이에서 팁을 둘러싼 논란이 확산하고 있습니다.



동남아 여행 관련 온라인 커뮤니티에 최근 '베트남 현지에서 한국인은 팁 주는 호구래요'라는 제목의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 '원래 베트남은 팁 문화가 없는 나라로 알고 있었는데, 한국인 관광객이 팁을 자주 주다 보니 이제는 당연한 것처럼 여겨지는 분위기'라고 주장했습니다.



여기에 이른바 '팁 꾸러미'도 논쟁거리로 떠올랐습니다.



일부 여행객들이 동남아 여행을 준비하면서, 현지 직원들에게 나눠줄 소액의 현금과 마스크팩, 간식 등을 담은 작은 선물 꾸러미를 준비한 사진을 올려 논란이 커진 겁니다.



'지금은 한 사람의 선의일 수 있지만 관행이 되면 결국 다른 여행객에게 부담이 된다'는 지적과 '고마움을 표현하는 방식일 뿐 문제 될 것이 없다'는 반응이 맞서며 논쟁이 이어지고 있습니다.



전문가들은 동남아 대부분 국가에서는 팁 문화가 없다고 설명하고 있습니다.



(기사 출처 : 한국경제, 화면 출처 : 네이버 카페 · 온라인 커뮤니티)