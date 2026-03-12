"트럼프 행정부, 유가 상승 3∼4주 감당 가능하다고 판단"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이란과 전쟁 중인 도널드 트럼프 미국 행정부가 유가 상승으로 심각한 타격이 있기 전까지 3∼4주 정도 시간이 있다고 판단하는 것으로 전해졌습니다.미 정치전문매체 폴리티코의 현지시간 11일, 보도에 따르면 백악관과 가까운 한 인사는 "백악관은 유가가 지속적으로 타격을 주는 정치적 문제가 되기 전까지 필요한 조치를 할 수 있는 3∼4주의 시간이 있다고 보고 있다"고 전했습니다.이 인사는 "전쟁의 주요한 부분이 마무리되고 경제 회복세가 이어진다면 5월부터 8월까지 여름 내내 회복세를 누릴 수 있을 것"이라고 전망했습니다.트럼프 행정부의 한 전직 당국자는 "일시적이고 작은 변동을 행정부가 정책 수립 근거로 삼는 것은 아니다"라며 행정부 차원에서 정책 변화가 있으려면 몇 주간은 유가에 대한 일관된 분석이 있어야 할 것이라고 지적했습니다.이들은 트럼프 행정부가 유가 급등을 감안해 대이란 군사전략을 변경하는 문제를 심각하게 검토한 적이 없다고 말했습니다.또 다른 현직 미 당국자도 같은 얘기를 했다고 폴리티코는 전했습니다.지난 주말 유가 급등 상황에는 트럼프 행정부가 무방비 상태였던 것으로 전해졌습니다.백악관과 가까운 또 다른 인사는 일요일인 지난 8일 밤 백악관 인사들이 매우 놀랐다고 전했습니다.다음날인 9일 오후 트럼프 대통령은 전쟁 조기 종결을 시사하는 발언을 내놨고 배럴당 120달러에 육박하며 급등하던 국제 유가가 곧바로 크게 떨어졌습니다.이후 유가가 10일 배럴당 80달러까지 떨어지면서 트럼프 행정부는 유가상승이 단기적이며 관리 가능하다는 자신감을 키우게 됐다고 폴리티코는 전했습니다.백악관 대변인실의 테일러 로저스는 "궁극적으로 군사적 목표가 달성되고 이란의 테러정권이 무력화되면 유가가 급속히 내려갈 것이고 공격 개시 이전보다 더 떨어질 수도 있다"며 "미국의 각 가정은 장기적으로 큰 이득을 보게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령이 연일 공격 성과를 내세우며 곧 전쟁이 끝날 것이라는 메시지를 발신하는 것도 여론과 시장의 불안을 감안한 것으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서도 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라며 "내가 끝나기를 원할 때 끝날 것"이라고 했습니다.