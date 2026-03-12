IEA, 전략 비축유 4억 배럴 긴급 방출 결정…역대 최대량

국제에너지기구(IEA)가 현지시간 11일, 중동 전쟁으로 인한 국제 에너지 위기를 완화하기 위해 4년 만에 전략 비축유 방출을 결정했습니다.



이번에 긴급 방출할 비축유는 4억 배럴로, IEA 역사상 최대 규모입니다.



IEA는 보도자료에서 "IEA 32개 회원국은 중동 전쟁으로 인한 석유 시장 혼란을 해결하기 위해 각국의 비상 비축유 중 4억 배럴을 시장에 공급하기로 만장일치로 합의했다"고 밝혔습니다.



IEA는 지난달 28일 시작된 중동 분쟁으로 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 방해받아 현재 원유, 석유제품 수출량이 분쟁 전의 10% 미만으로 감소했다고 지적했습니다.



파티 비롤 사무총장은 "현재 직면한 석유 시장 도전은 규모 면에서 전례가 없기에 IEA 회원국들이 전례 없는 규모의 비상 공동 대응으로 화답한 걸 매우 기쁘게 생각한다"고 말했습니다.



IEA에 따르면 전략 비축유는 각 회원국의 상황에 따라 적합한 기간에 걸쳐 시장에 공급될 예정입니다.



일부 국가는 추가 비상조치를 통해 이를 보완할 예정입니다.



전 세계 원유소비량은 하루 약 1억 배럴입니다.



4억 배럴은 산술적으로 4일 치 소비량이지만 호르무즈 해협 봉쇄로 부족해진 공급량을 메우는 목적인 만큼 수십 일치가 될 수 있습니다.



전략 비축류는 송유관, 하역 시설의 제한으로 과거 사례를 볼 때 하루 300만∼500만 배럴씩 방출될 수 있습니다.



전략 비축유 제도는 1973년 석유 파동을 겪은 뒤 에너지 안보 강화를 위해 1974년 IEA가 설립되면서 함께 도입됐습니다.



IEA는 회원국들에 순 석유 수입량 기준 최소 90일분에 해당하는 비상 석유 비축 의무를 부과합니다.



이 비축분은 국가가 직접 통제하거나 민간 기업이 보유합니다.



IEA에 따르면 회원국들은 현재 12억 배럴 이상의 비상 비축유를 보유하고 있습니다.



이번 방출 규모는 비축량의 3분의1 물량에 해당합니다.



IEA 회원국들은 지금까지 총 다섯 번 공동 방출을 결정했습니다.



이번에 전략 비축유를 방출하게 되면 역사상 6번째로, 물량 규모로는 역대 최대 규모입니다.