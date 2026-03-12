"이란 전쟁으로 중동 내 미국 시설 최소 17곳 피해"

▲ 미군 전사자 유해를 맞이하는 트럼프 대통령

이란과의 전쟁으로 중동 전역의 미국 군사·외교 시설 최소 17곳이 피해를 본 것으로 나타났다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 11일 보도했습니다.NYT는 민간 위성사진, 사회관계망서비스(SNS) 영상, 미 정부와 이란 국영언론 발표 등을 바탕으로 이같이 전했습니다.미군 관계자는 이 같은 보복 강도가 미 정부의 예상보다 이란이 전쟁에 잘 대비했음을 시사한다고 말했습니다.이란은 미·이스라엘의 공습 이후 중동 전역의 미군 기지와 외교시설 등을 향해 드론과 미사일을 발사하며 보복 공격을 이어왔습니다.대부분은 요격됐지만, 미군 기지·시설이 피해를 입었고, 중동 지역 미군 시설의 거의 절반에 해당합니다.전쟁 첫날인 지난달 28일 이란은 사우디아라비아의 프린스 술탄 공군기지, 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지와 캠프 뷰어링, 카타르 알우데이드 공군기지 등을 동시에 공격했습니다.위성사진으로 보면 여러 기지의 건물과 통신 시설에 광범위한 피해가 확인됐습니다.지난 1일엔 쿠웨이트 슈아이바 항구에 있는 미군 기지의 숙소가 이란 드론 공격을 받아 미군 6명이 숨졌습니다.위성사진에 이 건물 일부가 무너진 모습이 포착됐습니다.같은 날 사우디아라비아 기지에서도 이란 공격으로 미군 1명이 추가로 숨졌습니다.이란은 군사시설뿐만 아니라 두바이 주재 미국 영사관, 쿠웨이트와 사우디아라비아 주재 미국 대사관도 공격했습니다.이들 공관은 일시 폐쇄됐지만 인명피해는 보고되지 않았습니다.이란은 미국과 동맹국 방어망의 핵심인 레이더와 통신 시스템 등 방공 인프라도 집중 타격하고 있습니다.여기에는 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드)도 포함됩니다.이로 인해 요르단 무와파크 살티 공군기지의 방공 센서 장비가 심각하게 파손됐고, 카타르에서는 구축 비용이 약 11억 달러에 달하는 장거리 조기경보 레이더도 손상된 것으로 나타났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)