뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

CNN "러시아, 이란에 표적 선정 넘어 첨단 드론 전술 지원"

박찬범 기자
작성 2026.03.12 00:03 조회수
CNN "러시아, 이란에 표적 선정 넘어 첨단 드론 전술 지원"
▲ 난 3일 러시아 군인들이 드론을 발사할 준비를 하고 있다. (자료사진)

러시아가 우크라이나 전쟁에 동원한 첨단 드론 전술을 이란에 제공해 미국과 걸프국에 대한 공격을 돕고 있다고 미 CNN방송이 현지시간 11일 보도했습니다.

CNN방송은 익명의 서방 정보당국자를 인용해 이같이 전하면서 러시아의 지원이 그간 표적 선정과 관련한 일반적 수준으로 알려졌으나 구체적인 전술적 조언을 제공하고 있는 것이라면 새로운 차원의 지원이라고 지적했습니다.

이 당국자는 구체적으로 어떤 전술적 지원이 이뤄지고 있는 것인지에 대해서는 언급을 삼가면서 "러시아가 우크라이나에서 적용했던 드론 표적 선정 전략을 포함해 일반적 지원이었던 것이 이제 점점 더 우려스러운 수준이 되고 있다"고 말했습니다.

러시아는 이란제 샤헤드 드론을 우크라이나 전쟁에 대대적으로 투입하며 운용 전술을 익힌 바 있습니다.

러시아가 이란의 대미 반격을 지원하며 이란 전쟁에 관여하는 정황은 며칠 전부터 언론보도를 통해 알려졌습니다.

미 워싱턴포스트는 지난 6일 복수의 당국자를 인용해 러시아가 이란에 미 군함과 항공기 등 중동 내 미군 자산의 위치 정보를 건넸다고 전했습니다.

아바스 아라그치 이란 외무장관도 "이란과 러시아 간 군사협력은 새로운 것이 아니다. 과거에도 있었고 미래에도 계속될 것"이라며 러시아의 측면 지원을 사실상 인정했습니다.

(사진=러시아 국방부 제공, AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지