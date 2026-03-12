CNN "러시아, 이란에 표적 선정 넘어 첨단 드론 전술 지원"

▲ 난 3일 러시아 군인들이 드론을 발사할 준비를 하고 있다. (자료사진)

러시아가 우크라이나 전쟁에 동원한 첨단 드론 전술을 이란에 제공해 미국과 걸프국에 대한 공격을 돕고 있다고 미 CNN방송이 현지시간 11일 보도했습니다.CNN방송은 익명의 서방 정보당국자를 인용해 이같이 전하면서 러시아의 지원이 그간 표적 선정과 관련한 일반적 수준으로 알려졌으나 구체적인 전술적 조언을 제공하고 있는 것이라면 새로운 차원의 지원이라고 지적했습니다.이 당국자는 구체적으로 어떤 전술적 지원이 이뤄지고 있는 것인지에 대해서는 언급을 삼가면서 "러시아가 우크라이나에서 적용했던 드론 표적 선정 전략을 포함해 일반적 지원이었던 것이 이제 점점 더 우려스러운 수준이 되고 있다"고 말했습니다.러시아는 이란제 샤헤드 드론을 우크라이나 전쟁에 대대적으로 투입하며 운용 전술을 익힌 바 있습니다.러시아가 이란의 대미 반격을 지원하며 이란 전쟁에 관여하는 정황은 며칠 전부터 언론보도를 통해 알려졌습니다.미 워싱턴포스트는 지난 6일 복수의 당국자를 인용해 러시아가 이란에 미 군함과 항공기 등 중동 내 미군 자산의 위치 정보를 건넸다고 전했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관도 "이란과 러시아 간 군사협력은 새로운 것이 아니다. 과거에도 있었고 미래에도 계속될 것"이라며 러시아의 측면 지원을 사실상 인정했습니다.(사진=러시아 국방부 제공, AP, 연합뉴스)