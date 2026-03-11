FC서울, 고베에 패해 ACLE 8강행 실패…K리그 전원 탈락

▲ 골 세리머니를 펼치는 비셀 고베 선수들

프로축구 K리그1 FC서울이 비셀 고베(일본)의 벽을 넘지 못하고 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8강 진출에 실패했습니다.서울은 오늘(11일) 일본 고베의 미사키 파크 스타디움에서 열린 비셀 고베와 ACLE 16강 2차전에서 2대 1로 역전패했습니다.지난 4일 서울월드컵경기장에서 열린 1차전에서 1대 0으로 졌던 서울은 이날 2차전 원정에서 먼저 골 맛을 봤지만 2골을 잇달아 내주며 다시 패해 1·2차전 합계 1대 3으로 밀려 16강 탈락의 고배를 마셨습니다.이로써 이번 ACL에서 K리그1 팀은 모두 탈락했습니다.울산 HD가 리그 스테이지에서 떨어졌고, 강원FC가 전날 16강에서 떨어지더니 서울마저 8강 진출에 실패했습니다.1차전 패배로 이날 전세를 뒤집어야 했던 서울은 전반전 초반 신중하게 경기를 펼친 가운데 전반 11분 조영욱의 중거리포 시도로 포문을 열었습니다.점차 공세 수위를 높인 서울은 마침내 전반 20분 클리말라의 득점포가 터졌습니다.오른쪽 측면을 돌파한 정승원의 강한 크로스를 클리말라가 골 지역 정면에서 몸을 날리며 헤더를 시도했지만, 볼은 그냥 지나가고 말았습니다.그러나 페널티지역 왼쪽에서 볼을 잡아낸 송민규가 달려 나온 골키퍼의 키를 넘겨 크로스를 올렸고, 클리말라가 골대 앞에서 정확하게 볼을 머리에 맞혀 귀중한 골 맛을 봤습니다.클리말라의 선제 득점으로 서울은 1·2차전 합계 전적을 1대 1로 만들며 승부의 균형을 맞췄습니다.실점한 고베는 반격에 나섰습니다.전반 30분 문전 혼전 상황에서 무토 요시노리의 슈팅 시도가 골키퍼 선방에 막혀 뜻을 이루지 못했고, 전반 36분 역습 상황에서 페널티지역 왼쪽으로 때린 왼발 슈팅은 위력이 떨어져 득점과 거리가 멀었습니다.서울의 공세도 이어졌습니다.후반 13분 페널티지역 왼쪽에서 따낸 프리킥 기회에서 김진수가 때린 오른발 슈팅이 크로스바를 훌쩍 넘었고, 곧바로 이어진 공격에서 정승원의 크로스에 의한 이승모의 헤더가 골대를 벗어난 것도 아쉬웠습니다.서울은 후반 23분 김진수가 중원 왼쪽에서 투입한 크로스를 조영욱이 페널티지역 정면에서 번쩍 뛰어올라 헤더를 시도한 게 몸을 날린 골키퍼 손끝에 걸리며 불발돼 추가 골 기회를 놓쳤습니다.후반 28분엔 고베 오사코 유야가 오른쪽 측면에서 올라온 크로스를 골 지역 왼쪽에서 헤더로 연결한 볼이 골대를 맞히고 골키퍼 구성윤 품에 안기며 서울이 가슴을 쓸어 내리는 상황도 있었습니다.비셀 고베의 계속된 공세에 결국 서울은 후반 33분 통한의 동점 골을 내주며 무너졌습니다.오른쪽 측면에서 어렵게 공을 살려낸 무토 요사노리가 크로스를 투입하자 골 지역 왼쪽에서 쇄도하던 오사코가 슬라이딩하며 오른발로 서울의 골 그물을 흔들었습니다.이로써 1·2차전 합계 2대 1로 앞서 나간 고베는 후반 44분 역전 결승 골까지 터뜨려 8강행 티켓에 더 가까워졌습니다.서울 골키퍼 구성윤이 안일하게 수비수에게 땅볼 패스를 시도하자 고베의 이데구치 요스케가 가로채 골키퍼 키를 살짝 넘기는 로빙 슛으로 득점에 성공하며 승리에 쐐기를 박았습니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)