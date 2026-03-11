봄 배구 향방 오리무중…한국전력·GS칼텍스, 나란히 승전고

▲ 한국전력 베논의 강타

남자 프로배구 한국전력이 OK저축은행을 잡고 봄 배구 티켓이 걸린 3위를 되찾았습니다.한국전력은 오늘(11일) 부산 강서체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 OK저축은행과 방문 경기에서 세트 점수 3대 0으로 이겼습니다.이날 승리로 한국전력은 승점 55(19승 15패)로 KB손해보험(18승 16패)과 승점이 같아졌으나 다승에서 앞서 3위가 됐습니다.한국전력은 14일 열릴 5위 우리카드(승점 52)전과 18일 KB손해보험전으로 정규시즌 일정을 마감합니다.세 팀 모두 3위 자리를 놓고 경쟁하는 팀이라 앞으로 펼쳐질 2경기에서 봄 배구 윤곽이 드러날 전망입니다.V리그는 남자부와 여자부 모두 3위와 4위 팀 승점 차가 3점 이하인 경우에 3위 팀 홈구장에서 단판 준플레이오프를 치릅니다.이날 한국전력은 11개의 팀 블로킹으로 6개의 OK저축은행을 높이에서 압도했습니다.주포 쉐론 베논 에번스(등록명 베논)는 17득점으로 팀 최다를 수확했고, 무사웰 칸(등록명 무사웰)과 신영석은 각각 12득점과 10득점으로 베논을 받쳤습니다.한국전력은 베논의 맹활약과 고비마다 터진 신영석의 블로킹을 앞세워 1세트 중반부터 기선을 제압하고 25대 21로 이겼습니다.2세트에도 한국전력은 초반 연속 득점으로 치고 나간 뒤 OK저축은행의 막판 추격을 베논의 결정력으로 극복하고 25대 21로 내리 세트를 챙겼습니다.그리고 3세트 한국전력은 초반부터 무사웰과 신영석의 철벽 블로킹이 상대 공격을 쉴 새 없이 차단하며 일찌감치 승기를 굳혔습니다.승리에 마침표를 찍은 25점째 득점은 베논의 차지였습니다.광주 페퍼스타디움에서 열린 여자부 경기에서는 4위 GS칼텍스가 이미 봄 배구가 좌절된 6위 페퍼저축은행을 세트 점수 3대 0으로 잡고 희망을 이어갔습니다.GS칼텍스는 승점 54(18승 16패)로 3위 흥국생명(승점 57·19승 16패)과 승점 차가 3입니다.다만, GS칼텍스는 2경기, 흥국생명은 1경기를 남겨둬 여전히 GS칼텍스에도 3위 기회가 있습니다.GS칼텍스는 지젤 실바(등록명 실바)가 19점, 권민지가 16점을 올려 쌍포의 손끝에서 35점이 나왔습니다.또한 팀 블로킹 11대 5로 높이에서도 앞섰습니다.GS칼텍스는 1세트 중반부터 상대 범실과 권민지의 연속 득점을 묶어 점수 차를 벌리며 25대 17로 첫 세트를 챙겼습니다.이어 2세트 초반 실바의 맹타를 앞세워 단숨에 11대 3까지 달아난 끝에 25대 17로 두 세트 연속 가져왔습니다.페퍼저축은행은 3세트 들어 박경현과 이한비의 활약에 힘입어 19대 19 동점까지 끈질기게 추격했습니다.GS칼텍스는 세트 막판 팽팽한 승부처에서 집중력을 발휘해 다시 앞서갔고, 24대 23에서 실바가 퀵오픈을 성공시키며 경기를 마무리했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)