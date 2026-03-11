'공소 취소 거래설' 파장…정성호 "황당한 음모론"

<앵커>



이른바 '공소취소 거래설'로 정치권이 들썩였습니다. 정부 고위관계자가 검찰 개혁안을 고리로 이재명 대통령 사건의 공소취소를 검찰 측에 요구했단 취지의 주장입니다. 정성호 법무장관은 '황당한 음모론'이라고 일축했습니다.



보도에 김관진 기자입니다.



<기자>



친여 성향 김어준 씨 유튜브에서 장인수 전 MBC 기자는 어제(10일), '정부 고위관계자가 고위 검사 여러 명에게 전달한 메시지'라면서 이런 주장을 폈습니다.



[장인수/전 MBC 기자 (어제, 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장') : '내 말이 곧 대통령의 뜻이다', '나는 대통령이 시키는 것만 한다', '공소 취소해줘라'라는 뜻을 고위 검사 다수에게 전달했습니다]



이재명 대통령 사건의 공소취소와 보완수사권 등 검찰 개혁안을 놓고, 정부 고위관계자가 검찰 측과 거래를 시도했단 취지의 주장입니다.



민주당에선 "근거 없는 낭설로 대통령을 흔들어선 안 된다"는 등 격앙된 반응이 주로 쏟아졌습니다.



[이언주/민주당 수석최고위원 : (공소 취소는) 검찰의 수사 기소 분리와 아무런 상관이 없습니다. 그런데 무슨 거래 운운하는 것입니까.]



정성호 법무장관도 '황당한 음모론'이라며, 자신은 "검사들에게 특정사건의 공소취소를 말한 사실이 없고, 보완수사권과 연관 지어 메시지나 문자를 전달한 사실도 없다"고 했습니다.



[정성호/법무장관 : 이야기할 가치조차 없는 사안이라고 생각합니다.]



청와대 관계자는 '거래설'에 대해 "매우 부적절하고 사실도 아닌 내용"이라며 불쾌감을 나타냈습니다.



국민의힘은 '공소취소 거래 게이트'로 규정하고, 특검 도입을 촉구하고 나섰습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 공소 취소와 검찰 개혁을 맞바꾼다는 것, 그 발상부터가 어마어마하게 충격적인….]



이런 가운데 민주당은 윤석열 정부 검찰의 조작 기소 의혹 사건들이라며 쌍방울 대북송금 사건 등 이 대통령 관련 4건을 포함한 7개 사건에 대한 국정조사 요구서를 오늘, 국회에 제출했습니다.



(화면출처 : 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장', 영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수)