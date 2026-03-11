뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] '쾅쾅' 말려도 뿌리쳤다…경찰 간부의 숙취 운전

SBS 뉴스
작성 2026.03.11 21:13 수정 2026.03.11 21:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전날 마신 술이 덜 깬 상태로 운전대를 잡은 경찰 간부가, 출근길에 잇따라 사고를 냈습니다. 차량 여러 대를 들이받은 뒤에도 멈추지 않고 계속 운전했는데요. 저희가 당시 사고 영상을 입수했습니다.

CJB 박언 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

골목길에서 물건을 실으려고 트렁크를 열어 놓은 차량.

흰색 SUV 차량이 지나가자 차량이 크게 흔들립니다.

그런데 SUV 차량은 멈추지 않고 그대로 주행해 우회전을 하더니, 또 다른 차량 후미까지 들이받습니다.

차에서 내려 현장을 확인하는 운전자.

비틀거릴 정도로 술에 취한 모습인데, 이 운전자는 다름 아닌 충북경찰청 소속 경정급 경찰관 50대 A 씨입니다.

주위에서 "운전을 하지 말라"고 만류하지만, A 씨는 다시 운전대를 잡습니다.

그리고 또 사고를 냅니다.

제 옆에 있는 차량이 아침에 사고를 낸 경찰 간부의 차량입니다.

차량 측면과 앞범퍼는 이렇게 긁히고 부서진 흔적이 그대로 남아 있습니다.

A 씨는 전날 술을 마신 뒤 이 인근에 차량을 두고 귀가했다가 출근을 위해 다시 와서 운전대를 잡았습니다.

하지만 술이 전혀 깨지 않은 상태였고, 결국 차량 5대와 오토바이 1대를 잇따라 파손시켰습니다.

A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 붙잡혔습니다.

당시 혈중알코올농도는 0.124%로 면허 취소 수준이었습니다.

[목격자 : 휘청거리더라고요 사람이. 취한 것 같았어요. (어떤 시민이 운전하지 말라 했는데) 운전을 하고 가면서 또 옆에 치고서 도망갔다고요.]

충북경찰은 A 씨를 직위해제하고, 수사 결과에 따라 징계 수위를 결정할 방침입니다.

(영상취재 : 송신의 CJB)

CJB 박언
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지