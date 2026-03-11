뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

북, 모즈타바 승계 지지…트럼프 비난은 '수위 조절'

김혜영 기자
작성 2026.03.11 20:49 조회수
PIP 닫기
<앵커>

북한이 이란 최고지도자로 모즈타바가 선출된 데 대해 존중한다는 입장을 냈습니다. 미국과 이스라엘을 규탄하면서도 트럼프 대통령만큼은 직접적으로 비난하지 않았습니다.

보도에 김혜영 기자입니다.

<기자>

북한이 이란의 새 최고지도자, 모즈타바 하메네이 선출에 대한 첫 공식 입장을 냈습니다.

외무성 대변인 명의로, "최고지도자를 선출할 이란 인민의 권리와 선택을 존중한다"고 밝힌 겁니다.

미국과 이스라엘을 겨냥해선 "불법적인 군사 공격으로 지역의 평화와 안전을 허물고, 불안정을 증대시키고 있다"면서 "어떤 경우에도 용납될 수 없고, 전 세계의 규탄을 받아야 한다"고 목소리를 높였습니다.

다만 외무성 성명이나 담화가 아닌, 외무성 대변인이 조선중앙통신 기자의 질문에 답변하는 형식을 취했고, 트럼프 미국 대통령을 직접적으로 비난하진 않았습니다.

[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 미국이 향후 북한에 대한 태도를 어떻게 변화시킬지, 그리고 자신들에게 집중할 시간이 있는지 아직 모르는 상황이기 때문에 최대한 가능성의 문을 열어두는 쪽으로 메시지 조절을 했다고 보시는 게 맞을 것 같습니다.]

김정은 총비서는 어제(10일), 5천 톤급 신형 구축함인 '최현호'의 전략 순항미사일 시험발사를 딸 주애와 함께 화상으로 지켜봤습니다.

지난 4일에 이어 6일 만에 다시 시험발사를 참관한 김정은은 '핵 무력'을 강조했습니다.

[조선중앙TV : 국가 핵 무력은 다각적인 운용 단계로 이행했다. 최근에 전략·전술적 타격 수단들을 실용화·실전화 하는 데서 중요한 성과들이 이룩됐다.]

그제 시작된 한미연합훈련 '자유의 방패'에 반발하는 움직임으로도 보이는데, 우리 합참은 "관련 동향을 예의주시하며 세부 사항을 분석 중"이라고 밝혔습니다.

(영상편집 : 최진화, 디자인 : 한흥수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지