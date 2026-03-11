호르무즈 해협 긴장 '최고조'…이 시각 오만

<앵커>



기뢰 문제까지 불거지면서, 호르무즈 해협의 불안감은 더 커지고 있습니다. 이번에는 현지를 연결해 보겠습니다.



권영인 특파원, 기뢰가 설치되기 시작했다는 보도가 나오고 있는데, 현재 오만만의 상황은 어떻습니까?



<기자>



저금 지금 오만 수도 무스카트에 나와 있습니다.



호르무즈 해협으로 들어가는 관문 같은 곳인데요.



오전에 이곳 항구 주변을 차를 타고 살펴봤는데, 바다에 움직이는 배를 찾아보기가 힘들었습니다.



미국이 이란 기뢰 함정 16척을 파괴했다고는 하지만, 이미 설치됐을지 모를 이란 기뢰에 대한 공포가 선박 운항에 직접 영향을 주는 것으로 보입니다.



게다가 오늘 새벽과 아침에 호르무즈 해협 주변에 있던 화물선 세 척이 발사체 공격을 받았습니다.



이란 공격으로 추정은 되는데, 배가 불에 타는 피해를 입긴 했지만, 선원들은 모두 무사히 대피한 것으로 알려졌습니다.



전쟁 발발 직후에 민간 선박에 대한 이란 공격이 집중되다가 이번 주 들어서 잠시 주춤했는데요.



오늘 하루 세 척이나 공격을 받았고, 기뢰 소식까지 더해지면서 호르무즈 해협 주변 긴장감은 다시 높아지고 있습니다.



<앵커>



이런 상황에서 중동 지역 피해가 계속 늘어나고 있다고요?



<기자>



지금 중동 지역에서 이란 공격을 가장 집중적으로 받고 있는 곳이 아랍에미리트입니다.



전쟁 발발 후 어제까지 모두 1천475기의 이란 드론과 270기의 이란 미사일 공격을 받았다고 아랍에미리트 국방부가 밝혔는데요.



매일 100기가 넘는 드론과 20기가 넘는 미사일이 이란에서 날아온 겁니다.



요격률이 90%가 넘는다고 해도 영토에 진입한 드론과 미사일 파편으로 민간인 피해가 누적되고 있습니다.



오늘 오전에도 두바이 국제공항 근처에 이란 드론 2기가 떨어져서 민간인 4명이 다쳤습니다.



카타르는 외교가 사태 해결의 유일한 해법이라면서도 이란이 공격을 중단하지 않으면 중재 역할에 나설 수 없다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 안여진)