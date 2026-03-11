[자막뉴스] '공소 취소 거래설?'…"공소 취소 지휘할 의도도 생각도 없어"

정성호 법무부 장관이 김어준 씨 유튜브 채널에서 제기된 이재명 대통령과 관련한 이른바 '공소취소 거래설'에 대해 황당한 음모론이라고 반박했습니다.



정 장관은 오늘(11일) 오후 퇴근길에 기자들과 만나 "당황스럽고 어이가 없다"며 "매우 현실에 맞지 않는 부적절한 주장이라고 생각한다"고 말했습니다.



[정성호/법무부 장관 : 법무부 장관으로서 특정 사건에 관련해서 '공소취소를 해야 한다, 안 해야 한다'라고 저는 그런 것을 지휘할 의도도 전혀 없고 생각 자체가 없습니다.]



앞서 어제 김어준 씨의 유튜브 채널에서는 이 대통령 관련 '공소취소 거래설'이 언급됐습니다.



전직 MBC 기자 출신 출연자가 정부 고위 인사가 개혁 수위를 낮추길 바라는 검찰에 이 대통령 사건의 공소취소를 요청했다는 취지로 주장했는데, 논란이 확산하자 정 장관은 자신의 페이스북에 "검사들에게 특정 사건 관련 공소 취소에 대해 말한 사실이 없다"고 반박 글을 올렸습니다.



정 장관은 해당 게시글에서 "최근 제기된 황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다"며 "다시 건설적인 개혁의 논의에 집중하길 바라는 마음으로 분명히 말씀드린다"고 설명했습니다.



이어서 "검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것"이라고 강조했습니다.



