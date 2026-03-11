꼭꼭 숨은 후계자, 전략일까?…"다리 다쳤지만 의식은 분명"

알리 하메네이의 아들 모즈타바 하메네이가 이란의 새 최고지도자로 선출되고도 사흘째 공식석상에 나타나지 않으며 행방이 묘연한 가운데, 모즈타바가 폭격 피해로 다리를 다쳤다는 부상설까지 제기됐습니다.



뉴욕타임스는 이란 당국자 3명을 인용하며 모즈타바가 어떤 방식으로 노출되더라도 위험에 처할 수 있다는 우려가 있어 철저하게 숨어 있다고 보도했습니다.



뉴욕타임스는 모즈타바를 둘러싼 부상설도 제기했는데, 미국과 이스라엘의 공습으로 부친 하메네이가 숨진 지난달 28일 다리를 다쳐 움직일 수 없는 상황이라는 겁니다.



이들 당국자는 "그가 다리를 다쳤지만 의식은 분명한 상태로, 외부 소통이 제한된 안전한 장소에 대피했다"는 말을 들었다고 전했습니다.



이스라엘 군 관계자 2명 역시 이스라엘 측이 수집한 정보를 바탕으로, 모즈타바가 지난달 28일 다리를 다친 것으로 파악하고 있다고 밝혔습니다.



앞서 이란 국영방송도 모즈타바를 '부상당한 참전 용사'라고 일컫으며 그가 공습 과정에서 부상을 입었음을 시사하기도 했습니다.



모즈타바가 두문불출하는 동안 테헤란 도심 등 이란 곳곳엔 그의 벽화와 사진이 걸리는 등 선전물들이 속속 게시되고 있습니다.



이란 혁명수비대도 모즈타바가 최고지도자로 선출된 직후 즉각 '완전한 복종'을 선언했고, 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라도 모즈타바의 선출을 축하하며 충성을 맹세했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)