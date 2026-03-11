구윤철, S&P에 "석유 충분…대미 투자 외환 안전 장치 갖춰"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 스탠더드앤드푸어스(S&P) 연례협의단의 예방을 받고 킴엥 탄 아태지역 국가신용등급 총괄 이사와 악수하며 기념 촬영하고 있다

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 오늘(11일) 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 연례협의단과 만나 한국 경제 상황과 주요 정책 방향을 설명했다고 재경부가 밝혔습니다.구 부총리는 중동 사태와 관련한 에너지 부문 현황 질의에 "200일 이상의 충분한 석유 비축량을 확보하고 있으며, 천연가스는 이미 다변화된 수입 경로를 갖추어 놓는 등 대응 역량이 충분하다"고 답했습니다.단기적인 수급관리 강화, 공급망 다변화와 함께 화석에너지 의존적인 경제구조를 근본적으로 전환하기 위한 노력도 기울이고 있다고 덧붙였습니다.대미 투자와 관련해서는 "기성고에 따라 투자하며 연간 200억 달러 한도 등 재원 부담이 중장기적으로 분산될 것"이라며 "외환시장에 대한 안전장치도 갖추고 있다"고 설명했습니다.그는 원전·조선 등 국내 산업과 밀접한 분야에 투자되면서 오히려 한국 경제에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 강조하며, 이번 주 대미투자특별법 국회 통과 후 하위법령 제정, 기금 설치 등 후속조치를 차질 없이 진행하겠다고 말했습니다.구 부총리는 "한국 경제는 호황 국면의 반도체, 방위산업·자동차·원전 등 다양한 산업 분야에서 도약하고 있다"며 "정부도 잠재성장률 반등을 위한 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 등을 선정해 속도감 있게 지원하고 있다"고 강조했습니다.그는 자본시장 선진화 노력을 설명하며, 올해 주가지수가 사상 최고치를 기록하는 등 구체적인 성과가 나타나고 있다고 S&P에 설명했습니다.연례협의단은 구 부총리 면담을 포함해 재경부 등 정부 부처, 한국은행, 대외경제정책연구원(KIEP) 등 다양한 기관과 연례 협의를 했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)