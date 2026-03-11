정부 "에너지 비축 예산 최대한 빠르게 집행…중동 장기화 대비"

▲ 임기근 장관 직무대행 차관

정부는 '중동 사태' 장기화를 대비해 에너지 비축 관련 예산을 최대한 신속히 집행하기로 했습니다.정부는 오늘(11일) 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관 주관으로 관계부처 합동 '제5차 재정집행 점검회의'를 하고 분야별 재정집행 현황을 점검했습니다.정부는 중동 상황이 장기화할 가능성에 대비해 산업통상자원부·해양수산부·중소벤처기업부 등을 중심으로 관련 예산을 신속하게 집행하기로 했습니다.에너지 비축 관련 예산을 최대한 빠르게 집행해 비축을 추진합니다.석유 등 주요 에너지는 충분한 비축량(208일분)을 보유해 에너지 수급 대응 여력은 전반적으로 안정적인 수준인 것으로 정부는 보고 있습니다.해외 진출 물류 기업의 애로사항을 해소할 수 있도록 현지 법률·세무 컨설팅 제공도 확대합니다.중동 특화 긴급 물류바우처 신설, 긴급 경영 안정 자금 신속 지원, 환율변동에 대응한 선제적 특별만기 연장, 피해 중소기업 보증 지원 우대 등을 통해 수출 중소기업 지원도 강화할 방침입니다.정부는 신속 집행 실적을 점검한 결과, 지난달 말 기준 공공부문(재정·공공기관·민간투자)에서 총 116조 9천억 원을 집행했다고 밝혔습니다.지난해 같은 기간보다 5조 9천억 원 많은 수준으로, 집행률은 17.8%를 나타냈습니다.인공지능(AI)·신산업 혁신, 에너지 전환 등 미래 성장동력 확보와 소상공인·저소득층 지원 등을 위한 중점관리사업은 관리 대상 34조 5천억 원 중 6조 원(17.5%)을 집행했습니다.임 대행은 중동 상황을 포함한 주요 예산사업의 집행 과정에서 병목 현상이 발생하지 않도록 모니터링을 강화하라고 강조했습니다.그는 "중동 상황의 전개 양상을 예단하기 어려운 만큼 관련 불확실성이 해소될 때까지 관계기관 모두가 긴장의 끈을 늦추지 말고, 민생에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 상황 관리에 만전을 기해야 한다"고 주문했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)