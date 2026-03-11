민주당 서울시장 후보들, TBS 토론회 무산 놓고 신경전…정원오 집중 견제

▲ 더불어민주당 서울시장 예비후보
더불어민주당 서울시장 예비후보들이 후보 토론회 추가 개최를 둘러싸고 오늘(11일) 신경전을 벌였습니다.
당 선관위 주관 토론회와 별개로 교통방송(TBS) 주관 토론회가 추진되다 무산되면서입니다.
박주민·전현희·김영배 예비후보는 정원오 예비후보가 불참 의사를 밝혀 TBS 토론회가 무산됐다고 주장하며 정 후보를 일제히 겨냥했습니다.
이에 정 예비후보는 당 선거관리위원회가 주관할 경우 참여하겠다는 입장을 밝혔습니다.
박주민 후보는 오늘 페이스북을 통해 "TBS가 추진하던 서울시장 후보 시민토론회가 정 후보 측의 불참 선언으로 무산됐다"며 "깊은 유감을 표한다"고 밝혔습니다.
박 후보는 정 후보 측이 불참 이유로 '당 선관위 주최 토론회에만 참석한다'는 내부 방침을 내세운 데 대해 "공당의 후보로서 당당하지 못한 처사다. 준비된 후보라면 토론의 장을 피할 이유가 없다"고 압박했습니다.
전현희 후보 또한 "경선 과정에서 민주당의 정체성과 수권 정당의 후보 적합성이 있는지에 대해 수 차례의 토론과 다양한 방식의 검증과정을 거치는 것은 선택이 아니라 필수"라며 비판에 가세했습니다.
전 후보는 "제대로 된 정보와 검증 없이 베일에 싸인 채 실체 없는 여론조사 인기도만 가지고 민주당 후보를 뽑는다면 그로 인한 본선 리스크와 위험성은 고스란히 민주당의 부담이 될 것"이라고 강조했습니다.
김영배 후보는 서울시의 TBS 재정지원 중단 사태를 언급하며 "어려운 여건에서도 서울시민에게 필요한 공론장을 만들기 위해 시민토론회를 추진해 왔다는 점에서 이번 무산은 더욱 안타깝다"고 말했습니다.
또 "정 후보의 결정은 다른 후보들이 시민 앞에서 검증할 기회까지 줄어들게 한다는 점에서 유감스럽다"며 "당 선관위 지침과 별개로 재고해달라"고 요구했습니다.
이에 정원오 후보는 당 선관위에서 토론회를 추가로 주관할 경우 참여하겠다는 입장을 밝혔습니다.
정 후보는 오늘 국회에서 기자들과 만나 다른 후보들의 추가 토론회 요청에 대해 "당 선관위에서 세 번의 TV 토론과 두 번의 합동 토론을 확정했다. 그것이 부족하다고 생각하지 않는다"면서도 "당 선관위에서 추가로 토론회를 주관한다면 횟수 관계없이 참여할 예정"이라고 말했습니다.
박주민 후보는 정 후보의 답변에 환영의 뜻을 밝히며 당 선관위에 "모든 후보가 추가 토론의 필요성에 뜻을 모은 만큼 조속히 합동토론회를 기획하고 추진해달라"고 요청했습니다.
(사진=연합뉴스)
