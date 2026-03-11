민주당 서울시장 후보들, TBS 토론회 무산 놓고 신경전…정원오 집중 견제

▲ 더불어민주당 서울시장 예비후보

더불어민주당 서울시장 예비후보들이 후보 토론회 추가 개최를 둘러싸고 오늘(11일) 신경전을 벌였습니다.당 선관위 주관 토론회와 별개로 교통방송(TBS) 주관 토론회가 추진되다 무산되면서입니다.박주민·전현희·김영배 예비후보는 정원오 예비후보가 불참 의사를 밝혀 TBS 토론회가 무산됐다고 주장하며 정 후보를 일제히 겨냥했습니다.이에 정 예비후보는 당 선거관리위원회가 주관할 경우 참여하겠다는 입장을 밝혔습니다.박주민 후보는 오늘 페이스북을 통해 "TBS가 추진하던 서울시장 후보 시민토론회가 정 후보 측의 불참 선언으로 무산됐다"며 "깊은 유감을 표한다"고 밝혔습니다.박 후보는 정 후보 측이 불참 이유로 '당 선관위 주최 토론회에만 참석한다'는 내부 방침을 내세운 데 대해 "공당의 후보로서 당당하지 못한 처사다. 준비된 후보라면 토론의 장을 피할 이유가 없다"고 압박했습니다.전현희 후보 또한 "경선 과정에서 민주당의 정체성과 수권 정당의 후보 적합성이 있는지에 대해 수 차례의 토론과 다양한 방식의 검증과정을 거치는 것은 선택이 아니라 필수"라며 비판에 가세했습니다.전 후보는 "제대로 된 정보와 검증 없이 베일에 싸인 채 실체 없는 여론조사 인기도만 가지고 민주당 후보를 뽑는다면 그로 인한 본선 리스크와 위험성은 고스란히 민주당의 부담이 될 것"이라고 강조했습니다.김영배 후보는 서울시의 TBS 재정지원 중단 사태를 언급하며 "어려운 여건에서도 서울시민에게 필요한 공론장을 만들기 위해 시민토론회를 추진해 왔다는 점에서 이번 무산은 더욱 안타깝다"고 말했습니다.또 "정 후보의 결정은 다른 후보들이 시민 앞에서 검증할 기회까지 줄어들게 한다는 점에서 유감스럽다"며 "당 선관위 지침과 별개로 재고해달라"고 요구했습니다.이에 정원오 후보는 당 선관위에서 토론회를 추가로 주관할 경우 참여하겠다는 입장을 밝혔습니다.정 후보는 오늘 국회에서 기자들과 만나 다른 후보들의 추가 토론회 요청에 대해 "당 선관위에서 세 번의 TV 토론과 두 번의 합동 토론을 확정했다. 그것이 부족하다고 생각하지 않는다"면서도 "당 선관위에서 추가로 토론회를 주관한다면 횟수 관계없이 참여할 예정"이라고 말했습니다.박주민 후보는 정 후보의 답변에 환영의 뜻을 밝히며 당 선관위에 "모든 후보가 추가 토론의 필요성에 뜻을 모은 만큼 조속히 합동토론회를 기획하고 추진해달라"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)