구윤철 "화물차·택배·농어민 등 취약층 대상 민생 추경"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 발언하고 있다
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 '중동 사태'와 관련된 추경편성 논의에 대해 "석유류 가격이 올라감에 따라 피해를 보는 계층을 대상으로 해서 그분들의 어려움을 해소해 주고자 하는 것"이라고 밝혔습니다.
구 부총리는 오늘(11일) 오후 국회 재정경제기획위원회 현안질의에 출석해 국민의힘 박성훈 의원의 관련 질의에 이같이 답변했습니다.
구 부총리는 "전 국민에게 돈을 지원하겠다는 것은 아니고, 유가 상승으로 어려움을 겪는 화물차 또는 택배, 농어민 같은 취약계층을 타깃으로 하려고 한다"며 "경윳값이 ℓ당 2천 원을 넘어가면서 화물차 운행을 못 하는 정도인데, 이런 애로를 해결하려는 민생 추경이 될 것"이라고 했습니다.
추경 규모는 "조금 따져봐야 한다"며 "피해가 얼마인지, 전쟁이 장기화할수록 그 규모가 좀 커지기 때문에 거기에 따라서 규모를 조정할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
