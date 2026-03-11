구윤철 "화물차·택배·농어민 등 취약층 대상 민생 추경"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 발언하고 있다

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 '중동 사태'와 관련된 추경편성 논의에 대해 "석유류 가격이 올라감에 따라 피해를 보는 계층을 대상으로 해서 그분들의 어려움을 해소해 주고자 하는 것"이라고 밝혔습니다.구 부총리는 오늘(11일) 오후 국회 재정경제기획위원회 현안질의에 출석해 국민의힘 박성훈 의원의 관련 질의에 이같이 답변했습니다.구 부총리는 "전 국민에게 돈을 지원하겠다는 것은 아니고, 유가 상승으로 어려움을 겪는 화물차 또는 택배, 농어민 같은 취약계층을 타깃으로 하려고 한다"며 "경윳값이 ℓ당 2천 원을 넘어가면서 화물차 운행을 못 하는 정도인데, 이런 애로를 해결하려는 민생 추경이 될 것"이라고 했습니다.추경 규모는 "조금 따져봐야 한다"며 "피해가 얼마인지, 전쟁이 장기화할수록 그 규모가 좀 커지기 때문에 거기에 따라서 규모를 조정할 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)