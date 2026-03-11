코르티스 'GO!', 미국 라디오에서 뒷심 발휘

▲ 코르티스

그룹 코르티스(CORTIS)의 데뷔 앨범 수록곡 'GO!'가 미국에서 뒤늦게 관심을 끌고 있습니다.현지시간 10일 미국 빌보드가 공개한 최신 차트(3월 14일 자)에 따르면 코르티스의 데뷔 앨범 수록곡 'GO!'가 빌보드 '팝 에어플레이' 35위에 올랐습니다.지난주 37위(3월 7일 자)로 차트에 첫 진입한 뒤 순위를 2계단 끌어올렸습니다.'팝 에어플레이'는 미국 내 라디오 방송 횟수와 청취 데이터를 기반으로 합니다.음원 판매, 스트리밍과 함께 노래의 대중적 인기를 평가하는 중요한 요소 중 하나입니다.케이팝 그룹이 해당 차트에 이름을 올리는 경우는 흔치 않은데, 이번 성적은 코르티스가 미국 현지에서 폭넓게 사랑받고 있음을 증명한다고 소속사 측은 밝혔습니다.곡 발표 6개월이 지난 시점에 인기에 탄력이 붙은 데는 코르티스의 활발한 현지 활동이 크게 기여한 걸로 분석됩니다.코르티스는 최근 케이팝 가수 최초로 미국프로농구협회(NBA)의 올스타 주간 대표 이벤트에 참여했습니다.'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈' (NBA Crossover concert series), '2026 러플스® NBA 올스타 셀러브리티 게임' (2026 Ruffles® NBA All-Star Celebrity Game) 하프타임 쇼 무대에 섰습니다.코르티스가 헤드라이너로 선 공연은 전석 매진됐고 인종, 성별, 연령을 막론한 인파가 건물 밖까지 길게 늘어서 뉴욕 포스트 스포츠와 로스앤젤레스 지역 매체가 이를 대대적으로 보도하기도 했다고 소속사 측은 전했습니다.'GO!'는 해당 공연에서 가장 큰 반응을 얻었던 곡으로, 현지 대중 사이 점차 입소문을 타면서 미국 라디오까지 진출한 것으로 분석됩니다.GO!'가 수록된 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'도 빌보드 '월드 앨범' 10위(3월 14일 자)에 자리하며 26주 연속 순위권에 머무르고 있습니다.코르티스는 오는 5월 4일 미니 2집 'GREENGREEN'을 발매하며 다음 달 20일에 신보 타이틀곡 음원을 먼저 선보일 예정입니다.